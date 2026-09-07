Il 4 ottobre la nuova edizione a Varese della StraWoman

Il tour femminile di corsa e camminata non competitiva più grande d’Italia si appresta a fare tappa a Varese. Domenica 4 ottobre 2026 torna in città la StraWoman, giunta alla sua sedicesima edizione, per una giornata che unisce attività fisica, benessere e momenti di condivisione nel centro cittadino. Un appuntamento aperto a tutti, privo di cronometri e classifiche, pensato per coinvolgere donne di ogni età, famiglie e amici in una camminata di 5 chilometri.

Il programma della giornata ai Giardini Estensi

L’evento, organizzato dalla società sportiva dilettantistica Sport Experience in sinergia con Eventi WoW, avrà come punto di riferimento i Giardini Estensi. Le attività prenderanno il via alle ore 8:00 con l’apertura del Village e la consegna dei pacchi gara. Dalle 9:30 si svolgerà la fase di riscaldamento, che preparerà i partecipanti alla partenza ufficiale prevista per le ore 10:30.

Dopo la camminata si terranno la fase di defaticamento alle 11:30, la cerimonia di premiazione alle 12:00 e la chiusura della manifestazione alle 12:30. L’area di partenza e arrivo sarà animata da spazi dedicati all’intrattenimento e da iniziative curate dai partner scientifici della manifestazione.

Il Village della Prevenzione con Humanitas Medical Care

Anche per questa edizione, per il quarto anno consecutivo, il centro medico Humanitas Medical Care di Varese affiancherà la manifestazione come partner scientifico. La data di domenica 4 ottobre coincide infatti con la prima domenica del mese dedicato alla prevenzione senologica.

All’interno del Village sarà allestito il “Breast Park Humanitas Medical Care”, uno spazio sviluppato insieme ai professionisti della Breast Unit di Humanitas Mater Domini che ripropone la struttura di un luna park d’altri tempi per sensibilizzare sul tema della salute femminile attraverso attività informative.

Giochi interattivi e sensibilizzazione

Tra le proposte presenti figurano “Butta giù i sintomi”, una rielaborazione del gioco dei barattoli per imparare a riconoscere i segnali del corpo, e “Gira la prevenzione”, una ruota per chiarire dubbi e sfatare falsi miti con l’ausilio dei medici. Il gioco “Tira l’anello” sarà dedicato al tema della diagnosi precoce e all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale a supporto delle mammografie.

Accanto allo spazio del centro medico saranno presenti le testimonial di Sorrisi in Rosa, il progetto promosso da Humanitas che raccoglie storie di pazienti che hanno affrontato la malattia.

Modalità di iscrizione e pacco gara

La quota di partecipazione per la tappa varesina è fissata a 13,00 euro. L’iscrizione comprende la maglietta tecnica ufficiale, la medaglia celebrativa della sedicesima edizione, la borsa con il pettorale di gara, il ristoro all’arrivo, i gadget messi a disposizione dai partner commerciali, la copertura assicurativa e l’assistenza medica per tutta la durata dell’iniziativa.