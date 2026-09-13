Castiglione Olona
Il borgo di Castiglione Olona si trasforma in un laboratorio di musica elettronica con Hamlet Synthesized
Domenica 20 settembre la quarta edizione del festival porta nel borgo strumenti elettronici, conferenze, performance e concerti per un’intera giornata dedicata alla ricerca sonora
Sintetizzatori, Theremin, drum machine, sperimentazione, rumore e musica elettronica. Domenica 20 settembre Castiglione Olona ospita la quarta edizione di Hamlet Synthesized, il festival dedicato alla musica elettronica e sperimentale che porta nel borgo storico un’intera giornata di esplorazione sonora. L’appuntamento, intitolato “Noise Orchestra”, si svolgerà all’Ex Sala Consiliare con conferenze, esposizioni interattive, performance e un concerto conclusivo.
Strumenti da provare
Il programma prenderà il via alle 10.30 con “Te lo vedi e te lo provi”, un’esposizione interattiva di sintetizzatori, Theremin, drum machine e altri strumenti elettronici. Il pubblico potrà provarli direttamente, accompagnato dalla guida di esperti, in un momento pensato per avvicinare anche i non addetti ai lavori alla sintesi musicale e alla produzione del suono elettronico. L’ingresso agli appuntamenti diurni è gratuito.
Alle 11.30 spazio alla conferenza “Dall’intonarumori all’acusmonium: Russolo e dintorni”, con Maria Maddalena Novati ed Emanuela Carnevale Maffè dell’associazione NoMus. L’incontro sarà dedicato alla figura di Luigi Russolo e al rapporto tra le sue intuizioni sull’uso del rumore e le successive esperienze della musica elettronica e della ricerca sonora. Anche questo appuntamento sarà a ingresso gratuito.
Nel pomeriggio, a partire dalle 14, prenderà il via “Antologia elettronica”, una rassegna non stop di performance live dedicata alla musica elettronica e all’harsh noise. Sul palco si alterneranno Icydawn, MeVdA, Lottë + Butoh, Sokushinbutsu Project, Luca Ferro e Jets, con linguaggi e approcci differenti alla ricerca sonora, dall’elettronica all’ambient, dal post-industrial all’improvvisazione e al noise.
In scena 10 musicisti noise
La giornata si concluderà alle 21 con ODRchestra e “Terza Opera”, una performance che vedrà protagonisti dieci musicisti noise impegnati a muoversi sul confine tra composizione e improvvisazione, partendo dalla struttura di un’opera classica. Il concerto rappresenta il momento conclusivo del festival e sarà realizzato a cura di MMT Creative Lab. L’ingresso è di 4 euro.
Hamlet Synthesized nasce proprio dall’incontro tra il patrimonio storico del borgo di Castiglione Olona e le forme più contemporanee della ricerca musicale. L’associazione Hamlet, che organizza il festival, promuove infatti musica elettronica e sperimentale e lavora alla creazione di occasioni di confronto tra artisti, strumenti non convenzionali e nuove forme di espressione.
La manifestazione è realizzata in collaborazione con MMT Creative Labs e con il contributo di LATI