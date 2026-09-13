Il borgo di Castiglione Olona si trasforma in un laboratorio di musica elettronica con Hamlet Synthesized

Sintetizzatori, Theremin, drum machine, sperimentazione, rumore e musica elettronica. Domenica 20 settembre Castiglione Olona ospita la quarta edizione di Hamlet Synthesized, il festival dedicato alla musica elettronica e sperimentale che porta nel borgo storico un’intera giornata di esplorazione sonora. L’appuntamento, intitolato “Noise Orchestra”, si svolgerà all’Ex Sala Consiliare con conferenze, esposizioni interattive, performance e un concerto conclusivo.

Strumenti da provare

Il programma prenderà il via alle 10.30 con “Te lo vedi e te lo provi”, un’esposizione interattiva di sintetizzatori, Theremin, drum machine e altri strumenti elettronici. Il pubblico potrà provarli direttamente, accompagnato dalla guida di esperti, in un momento pensato per avvicinare anche i non addetti ai lavori alla sintesi musicale e alla produzione del suono elettronico. L’ingresso agli appuntamenti diurni è gratuito.

Alle 11.30 spazio alla conferenza “Dall’intonarumori all’acusmonium: Russolo e dintorni”, con Maria Maddalena Novati ed Emanuela Carnevale Maffè dell’associazione NoMus. L’incontro sarà dedicato alla figura di Luigi Russolo e al rapporto tra le sue intuizioni sull’uso del rumore e le successive esperienze della musica elettronica e della ricerca sonora. Anche questo appuntamento sarà a ingresso gratuito.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14, prenderà il via “Antologia elettronica”, una rassegna non stop di performance live dedicata alla musica elettronica e all’harsh noise. Sul palco si alterneranno Icydawn, MeVdA, Lottë + Butoh, Sokushinbutsu Project, Luca Ferro e Jets, con linguaggi e approcci differenti alla ricerca sonora, dall’elettronica all’ambient, dal post-industrial all’improvvisazione e al noise.

In scena 10 musicisti noise

La giornata si concluderà alle 21 con ODRchestra e “Terza Opera”, una performance che vedrà protagonisti dieci musicisti noise impegnati a muoversi sul confine tra composizione e improvvisazione, partendo dalla struttura di un’opera classica. Il concerto rappresenta il momento conclusivo del festival e sarà realizzato a cura di MMT Creative Lab. L’ingresso è di 4 euro.

Hamlet Synthesized nasce proprio dall’incontro tra il patrimonio storico del borgo di Castiglione Olona e le forme più contemporanee della ricerca musicale. L’associazione Hamlet, che organizza il festival, promuove infatti musica elettronica e sperimentale e lavora alla creazione di occasioni di confronto tra artisti, strumenti non convenzionali e nuove forme di espressione.

La manifestazione è realizzata in collaborazione con MMT Creative Labs e con il contributo di LATI