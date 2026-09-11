Il “Camminar mangiando delle Associazioni” anima Cantello con una domenica tra passeggiate, gusto e territorio

Una camminata di circa 7 chilometri, quattro gruppi di partenza e diverse tappe dedicate al gusto, alla scoperta del territorio e alle associazioni locali. È la proposta di “Camminar mangiando delle Associazioni”, iniziativa promossa da Avis Comunale Cantello insieme a numerose realtà associative del paese e con il patrocinio del Comune di Cantello.

L’appuntamento è per domenica 27 settembre con il primo gruppo in partenza alle 10, per una giornata pensata per vivere Cantello a piedi, alternando il percorso a momenti conviviali e occasioni per conoscere più da vicino alcune realtà del territorio.

Il ritrovo è fissato alla sede Avis di via Collodi 6, al parco dell’asilo comunale. Sono previste quattro partenze: alle 10, 10.30, 11 e 11.30. Il ritrovo dei partecipanti avverrà a partire dalle 9.30.

Quattro tappe tra storia, associazioni e sapori

La prima parte del percorso porterà i partecipanti alla chiesa Madonna in Campagna, dove è prevista una spiegazione a cura di un volontario della Pro loco. Successivamente la camminata farà tappa alla Torre dei Premoli, con Legambiente.

La prima tappa gastronomica sarà al Centro anziani Le Crugnole, dove è previsto un aperitivo. Il percorso proseguirà poi con una sosta all’Antico Cascinale Lombardo, sede della biblioteca, insieme all’Associazione Libro Aperto e agli artisti cantellesi.

Alla seconda tappa, presso la sede Soms Cantello-Circolino, sarà invece servito il primo piatto: tortelli burro e salvia. Da qui si riprenderà il cammino attraverso le vie del paese.

La terza tappa sarà alla sede del Gruppo Alpini, dove sarà servito il secondo piatto, polenta e bruscitt. Prevista anche una tappa con And Néodar, con giro in pony e giochi rivolti a grandi e piccoli.

Il percorso si concluderà all’area feste Franco Catella, dove Pro loco proporrà dolce e caffè. Saranno presenti anche le Associazioni Genitori, con giochi per bambini, e il laboratorio Agorà con strumenti musicali.

Iscrizione obbligatoria

Per partecipare è necessaria l’iscrizione, con pagamento della quota esclusivamente in contanti e scelta dell’orario di partenza presso la SOMS Cantello-Circolino di via Turconi 6.

La quota è di 25 euro per gli adulti e di 15 euro per i bambini fino a 10 anni. Le iscrizioni sono previste presso la sede della Soms (al Circolino di via Turconi 6) nelle giornate di sabato 12 settembre dalle 10 alle 12 e di venerdì 11 e martedì 15 settembre dalle 17.00 alle 19.00, fino al 15 settembre.

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. Gli organizzatori ricordano ai partecipanti di indossare calzature adeguate e abbigliamento a strati adatto alle attività all’aperto.