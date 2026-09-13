Il campetto del Campus riprende colore: taglio del nastro al playground di Masnago
Centinaia di persone - giocatori, appassionati e curiosi - hanno partecipato a una domenica a tutto basket con l'inaugurazione del campo rinnovato. La dedica a Paolo Talamoni e l'impegno de Il Basket Siamo Noi
Uno spazio aperto a tutta la comunità di Varese, da oltre trent’anni, con uno sguardo speciale verso i giovani. La storia dei campetti all’aperto del Campus è lunga, importante, ricca di personaggi famosi (Allen Iverson su tutti) ma soprattutto di gente normale che ha popolato, popola e popolerà quei rettangoli di gioco con passione, sudore e amore per lo sport.
A loro è, in qualche maniera, dedicata la giornata di domenica 13 settembre, quella del taglio del nastro per il rinnovamento del playground principale, completamente ristrutturato grazie alla caparbietà e alla bravura de “Il basket siamo noi” che è riuscito a reperire i fondi necessari per la creazione di un campo diventato meraviglioso. Merito di Francesca Cassani e del collettivo Nine in the Paint che ha realizzato l’opera, merito di tutti coloro che hanno contribuito o collaborato sia all’opera sia alla giornata dell’inaugurazione, con tanto basket e tanto divertimento durato diverse ore.
Il momento ufficiale, alle 17, ha visto la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti: dal Basket Siamo Noi alla Pallacanestro Varese, dall’amministrazione comunale ai ragazzi di Paul’s Friends, l’associazione nata proprio su quel playground in memoria di Paolo Talamoni, uno che su quell’asfalto ha consumato suole e ginocchia prima di dover affrontare una maledetta malattia.
Il ballo delle ragazze, la ripresa del gioco, la musica e l’amicizia hanno poi ridato la tradizionale vita al campetto, attorno al quale si sono alternate centinaia di persone lungo tutta la giornata. Giocatori, certo; appassionati, ovviamente; ma anche abitanti della zona o semplici cittadini arrivati a Masnago per ammirare un gioiello – l’ennesimo rimesso in sesto dal BSN – che dovrà rimanere tale. Sta a tutti noi averne cura: ne vale la pena.
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