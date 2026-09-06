Il campionato del Varese inizia con un pareggio: 1-1 a Coriano

Un pareggio per 1-1, un punticino conquistato alla prima di campionato per il Varese sul campo del Tropical Coriano. Non certo una prestazione scintillante da parte dei biancorossi, che hanno seguito un tema tattico più votato alla lotta su difficile campo romagnolo – e ci riferiamo anche alle condizioni del terreno di gioco – che al gioco palla a terra. Un punto che soddisfa il giusto per i biancorossi, autori sì di una prestazione gagliarda, ma alla quale è mancato qualcosa per riuscire a portare a casa la posta piena.

Il rammarico è maggiore se si pensa che la squadra di Ciceri era riuscita a passare in vantaggio nell’ultimo minuto di recupero del primo tempo con la zampata di Beretta dopo la bella giocata di Cogliati sulla destra. Poi però a inizio ripresa sono bastati due minuti per rovinare tutto: prima fallo ingenuo al limite dell’area – punizione di Manuzzi parata da Mangano – e poi la trattenuta di Salera in area, troppo evidente per non essere fischiata, che ha portato al rigore di Manuzzi per l’1-1. Nella ripresa qualche buona occasione – vedi salvataggio di Cevoli su Beretta – ma anche qualche disattenzione che rischiava di costare caro. Nel finale è mancato qualcosa per andare a cercare la vittoria con maggiore forza, uno spunto interessante, un po’ più di cattiveria e anche un po’ di lucidità.

Parte quindi da un punto il campionato del Varese, che ora sarà impegnato in anticipo sabato 12 settembre al “Franco Ossola” contro la Pro Sesto per la prima casalinga della stagione. Sperando di trovare anche la prima vittoria.

FISCHIO D’INIZIO

Il campionato del Varese inizia da Coriano – 15 minuti da Rimini – in casa del Tropical, storica compagine romagnola retrocessa ai playout nella passata stagione ma ripescata in estate. I padroni di casa, allenati da Roberto Di Maio, scendono in campo con un 4-2-3-1 che vede in attacco Della Balda sostenuto da Arlotti, Lazzari e Riccardi. I biancorossi vogliono ripetere la bella prestazione di settimana scorsa in casa della Solbiatese in Coppa Italia ma mister Ciceri cambia diversi elementi rispetto a sette giorni fa: titolari gli under Tronci e Bianchi per dare spazio a Beretta a centrocampo, Cogliati e Barzotti in attacco; panchina invece per Berbenni, Favale e Ndagijimana, che alla vigilia erano tra i papabili titolari. Giornata calda, temperature ancora da estate e terreno di gioco che purtroppo ricorda più quello rovinato del “Franco Ossola” che non il tappeto verde di Solbiate Arno.

PRIMO TEMPO

Succede poco nei primi minuti di gioco: il Varese si adatta al campo e non cerca un possesso palla troppo sofisticando, badando al sodo e andando in verticale. Cogliati ci prova due volte dalla distanza, la prima di destro senza dare troppa forza, la seconda con un mancino insidioso, ma in entrambi i casi Pazzini non ha difficoltà a parare. Non è una partita fatta di giocate fine, anzi: contrasti duri e palloni lunghi che impegnano le due difese ma che alla fine non portano a occasioni per sbloccare l’equilibrio iniziale con i due portieri che restano praticamente inoperosi. Nel finale di tempo però il Varese cresce e prende campo. La fiducia nella squadra di Ciceri aumenta e i 4′ di recupero concessi permettono ai biancorossi di spingere trovando il gol che sblocca la gara proprio al 49′: ottimo lavoro di Cogliati sulla destra aggirando il difensore ed entrando in area, assist per Beretta che da due passi insacca il vantaggio biancorosso. Si chiude così un primo tempo bruttino ma che premia il Varese.

SECONDO TEMPO

Si apre malissimo la ripresa per il Varese: sul primo pallone lanciato in attacco Costante commette fallo al limite dell’area. Mangano para in tuffo la bella punizione di Manuzzi ma sul corner successivo è troppo evidente la trattenuta di Salera in area: l’arbitro indica il dischetto e al 3′ è lo stesso Manuzzi a spiazzare Mangano e siglare l’1-1. Biancorossi che pagano un inizio pessimo e devono ripartire. Al 9′ Beretta sfiora il raddoppio: entra in area e calcia con il sinistro, Pazzini è battuto ma sulla riga di porta è fondamentale la scivolata di Cevoli. Al 15′ Ciceri dalla panchina chiama Fabris e Favale per Beretta e Bianchi. Il Varese ci prova con voglia ma poca organizzazione e nonostante qualche incursione in area avversaria non ci sono occasioni. Manca sempre il tocco definitivo per i biancorossi, con Barzotti che calcia alto e Cogliati che ci prova fino alla fine, supportato dal nuovo entrato Favale che porta fantasia ma purtroppo non concretezza. C’è lavoro anche per Mangano che deve superarsi per evitare un autogol su una deviazione di Berbenni che stava andando in rete. La gara scorre così anche nei 6′ di recupero, con il Coriano che con dei break riesce a respirare e allontanare la minaccia. Il colpo da tre punti non arriva e così il Varese deve accontentarsi di un 1-1 che non soddisfa fino in fondo.

TABELLINO

TROPICAL CORIANO – VARESE 1-1 (0-1)

Marcatori: 49’ pt Beretta (V), 3’ st rig. Manuzzi (TC)

TROPICAL CORIANO (4-2-3-1): Pazzini; Brisku, Cevoli (25’ st Cenci), Rossi, Tosi; Manuzzi (36’ st Antezza), Capicchioni; Arlotti (7’ st Turola), Dalla Balda, Riccardi (15’ st Palma); Lazzari (25’ st Mini). A disposizione: De Gori, Pasolini, Salicioni, Scapoli. All.: Di Maio

VARESE (4-3-3): Mangano; Salera, Costante, Bruzzone, Tronci (42’ st Ndagijimana); Malinverno (42’ st Berbenni), De Ponti, Beretta (17’ st Favale); Bianchi (17’ st Fabris), Barzotti, Cogliati. A disposizione: Capone, Molinari, Dodaj, Del Signore, Gallotti. All.: Ciceri.

Arbitro: Nencioli di Prato (Bortoluzzi ed El Mottaki).

Corner: 6-5. Ammoniti: Brisku, Riccardi, Dalla Balda, Capicchioni, Manuzzi per il Tropical Coriano; Tronci, Cogliati per il Varese. Recupero: 5’ + 6’.

SERIE D GIRONE D – I GIORNATA

Casatese Merate – Arconatese 2-1; Castellanzese – Pontedera 3-1; Correggese – Sant’Angelo 1-1; Pistoiese – Solbiatese 2-0; Pavia – Crema 0-0; Pro Patria – Oltrepò 2-1; Pro Sesto – Lentigione 2-3; Tropical Coriano – Varese 1-1; Varesina – Cittadella Modena 2-1.

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