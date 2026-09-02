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Il Casbeno Calcio ricorda Marcello Guglielmo: “Notizia che spezza il cuore. Sarà sempre con noi”

La squadra varesina ricorda con commozione il 66enne di Arcisate morto nella giornata di martedì 1 settembre dopo un incidente in montagna

marcello guglielmo

Un tragico incidente in montagna ha strappato alla comunità di Arcisate e al mondo dello sport locale Marcello Guglielmo, 66 anni, ritrovato senza vita nel territorio comunale di Centro Valle Intelvi dopo essere precipitato lungo un ripido versante di roccia sul Monte Generoso. (Foto Facebook – Usd Casbeno Varese)

Il cordoglio del mondo dello sport varesino

La notizia della scomparsa si è diffusa rapidamente anche nel Varesotto, toccando da vicino chi conosceva Marcello Guglielmo per la sua costante e affettuosa presenza sui campi da calcio locali. Particolarmente toccante il messaggio di vicinanza espresso dalla società sportiva Usd Casbeno Varese, che ha voluto ricordare l’impegno e la generosità che lo caratterizzavano durante le giornate trascorse al centro sportivo.

«Nella giornata di ieri è venuto a mancare un amico – la nota dell’Usd Casbeno Varese –, la notizia ci spezza il cuore, siamo vicini a tutti i familiari, amici e le persone che porteranno il peso di questa perdita. Sappiamo però che sarà sempre con noi: dietro ogni sorriso al campo, dietro ogni gesto di cura quotidiano o straordinario, dietro ogni pallone che rotola per la gioia dello sport. Non mancava mai una parola di conforto durante i momenti no o le tue mitiche Brooklyn prima della partita. Le porteremo ancora per non dimenticarti mai. In memoria della tua bontà, grazie Marcello. Per sempre Casbenatt».

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Pubblicato il 02 Settembre 2026
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