Varese
Il ciclismo incontra l’arte: a Villa Panza i protagonisti delle Tre Valli Varesine
Sabato 12 settembre dalle 17 il talk show “Oltre il traguardo” con Saronni, Baronchelli e tanti altri corridori del passato. Ingresso gratuito su prenotazione con possibilità di visitare la celebre collezione d’arte
Entra sempre più nel vivo il Binda Cycling Festival, il ciclo di incontri, eventi e manifestazioni che accompagna – tra settembre e novembre – il periodo dedicato al grande ciclismo in provincia di Varese e in particolare la disputa della Tre Valli Varesine, programmata quest’anno per martedì 6 ottobre.
Sabato 12 settembre ci sarà uno degli appuntamenti più particolari e affascinanti della terza edizione del festival: un incontro dal titolo “Oltre il traguardo” con ospiti ciclistici di assoluto rilievo in uno dei luoghi simbolo della città, ovvero Villa Panza. A partire dalle 17 andranno quindi in scena i racconti di numerose Tre Valli storiche, rivissute grazie alla voce di chi fu protagonista di quelle corse.
A Villa Panza arriveranno infatti Beppe Saronni, quattro volte vincitore della classica della “Binda” (foto in alto: la volata dell’edizione 1980), Pierino Gavazzi (due vittorie e numerosi podi), Marino Vigna (trionfatore nel ’64), Giuseppe Fezzardi che è tutt’ora uno dei pochi varesini capaci di vincere in casa. E ancora Giovanbattista Baronchelli, spesso sul podio ma mai vincitore e Silvano Contini, idolo locale “tradito” nel 1983 dal compagno di squadra Paganessi.
La particolarità dell’incontro è che al termine del talk show, condotto dal giornalista Francesco Pierantozzi, i partecipanti avranno la possibilità di visitare Villa Panza e la sua eccezionale collezione d’arte contemporanea. Per questo motivo l’ingresso sarà gratuito ma con prenotazione obbligatoria: chi desidera iscriversi lo può fare scrivendo a info@trevallivaresine.org o chiamando il numero 0332 119 0229.
Per conoscere meglio il Binda Cycling Festival si può leggere QUESTO ARTICOLO di Varesenews o riguardare la puntata de “La Materia del giorno” in cui sono stati ospiti il presidente dell’APS Tre Valli Varesine Michele Castelletti, lo storico del ciclismo Luca Carraro e il giornalista e scrittore Paolo Costa. La trovate nel box sottostante.