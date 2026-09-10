Il ciclismo incontra l’arte: a Villa Panza i protagonisti delle Tre Valli Varesine

Entra sempre più nel vivo il Binda Cycling Festival, il ciclo di incontri, eventi e manifestazioni che accompagna – tra settembre e novembre – il periodo dedicato al grande ciclismo in provincia di Varese e in particolare la disputa della Tre Valli Varesine, programmata quest’anno per martedì 6 ottobre.

Sabato 12 settembre ci sarà uno degli appuntamenti più particolari e affascinanti della terza edizione del festival: un incontro dal titolo “Oltre il traguardo” con ospiti ciclistici di assoluto rilievo in uno dei luoghi simbolo della città, ovvero Villa Panza. A partire dalle 17 andranno quindi in scena i racconti di numerose Tre Valli storiche, rivissute grazie alla voce di chi fu protagonista di quelle corse.

A Villa Panza arriveranno infatti Beppe Saronni, quattro volte vincitore della classica della “Binda” (foto in alto: la volata dell’edizione 1980), Pierino Gavazzi (due vittorie e numerosi podi), Marino Vigna (trionfatore nel ’64), Giuseppe Fezzardi che è tutt’ora uno dei pochi varesini capaci di vincere in casa. E ancora Giovanbattista Baronchelli, spesso sul podio ma mai vincitore e Silvano Contini, idolo locale “tradito” nel 1983 dal compagno di squadra Paganessi.

La particolarità dell’incontro è che al termine del talk show, condotto dal giornalista Francesco Pierantozzi, i partecipanti avranno la possibilità di visitare Villa Panza e la sua eccezionale collezione d’arte contemporanea. Per questo motivo l’ingresso sarà gratuito ma con prenotazione obbligatoria: chi desidera iscriversi lo può fare scrivendo a info@trevallivaresine.org o chiamando il numero 0332 119 0229.

Per conoscere meglio il Binda Cycling Festival si può leggere QUESTO ARTICOLO di Varesenews o riguardare la puntata de “La Materia del giorno” in cui sono stati ospiti il presidente dell’APS Tre Valli Varesine Michele Castelletti, lo storico del ciclismo Luca Carraro e il giornalista e scrittore Paolo Costa. La trovate nel box sottostante.