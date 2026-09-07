Il Comitato Croce Rossa di Gallarate apre le iscrizioni al nuovo corso di formazione per volontari

Offrire il proprio contributo al servizio della collettività, trasformando il desiderio di solidarietà in un impegno concreto e altamente qualificato: con questo spirito il Comitato della Croce Rossa Italiana di Gallarate annuncia l’avvio della presentazione dei corsi per formare nuovi aspiranti volontari, invitando gli interessati a partecipare alla serata di presentazione ufficiale.

La volontaria Carolina Colnaghi, Direttrice di Corso, spiega: «Prendere parte alle attività della Croce Rossa rappresenta un’opportunità di crescita sia personale sia professionale. L’esperienza all’interno dell’associazione non consente soltanto di sviluppare competenze pratiche e capacità operative di alto livello, ma si traduce in un percorso di cittadinanza attiva capace di creare forti legami umani e di garantire un ausilio fondamentale per le fasce più vulnerabili del territorio».

Gli incontri informativi sono aperti al pubblico senza necessità di prenotazione: avranno luogo il 22 e il 23 settembre alle ore 21 presso la sede del Comitato CRI di Gallarate in viale 24 Maggio 24.

Durante le serate di presentazione, verrà illustrato nel dettaglio il ventaglio di attività svolte quotidianamente sul territorio — dalle emergenze sanitarie all’assistenza sociale — unitamente al programma didattico e alle modalità operative del corso. La durata del corso teorico pratico è di 20 ore. Il corso d’ingresso, a carattere completamente gratuito, si articolerà in sessioni teoriche e laboratori pratici orientati all’acquisizione delle nozioni base di primo soccorso, sicurezza e principi dell’organizzazione.

Al termine, ci sono due esami: un esame teorico (scritto + colloquio orale) e un esame pratico (manovre salvavita). Successivamente è previsto un tirocinio orientativo di 3 mesi. I posti disponibili sono 40 per ciascun corso. Il primo corso parte il 29 settembre e il secondo il 2 ottobre: i partecipanti avranno modo di imparare tutto ciò che serve per operare sul campo con preparazione e consapevolezza.

«Lo scorso anno abbiamo avuto il piacere di accogliere 94 nuovi volontari nel nostro organico», dichiara il consigliere e responsabile formazione Roberto Poretti del Comitato CRI di Gallarate. « Desideriamo ricordare che non sono necessarie conoscenze pregresse in ambito sanitario o sociale: ciò che conta davvero è la motivazione personale e la volontà di mettersi a disposizione del prossimo».

«Un nuovo corso base che parte è un nuovo percorso di vita che coinvolge storie, esperienze, sensibilità di donne e uomini di svariate età. Un nuovo capitolo di una storia che si ripete nel rispetto di quei Principi che da oltre 160 anni legano in modo indissolubile migliaia di Volontari sparsi nel mondo. Poterci essere non è soltanto un obiettivo ma il modo più concreto di trasformare il volontariato in profonda Umanità» aggiunge il Presidente del Comitato Lorenzo Canziani.

Per informazioni: https://www.crigallarate.it/, corsobase@crigallarate.org, 340 2620315

Per iscrizioni: https://gaia.cri.it/