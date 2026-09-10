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Il Comune di Saronno apre le porte alla prevenzione: visite e consulenze gratuite in Municipio per i cittadini

Martedì 15 settembre una mattinata gratuita e aperta a tutti: rilevamento dei parametri vitali, screening e consigli per la salute con gli specialisti di Asst Valle Olona

medico

Il Comune di Saronno, in collaborazione con Asst Valle Olona, promuove una nuova iniziativa dedicata alla salute pubblica nell’ambito del progetto “32 comuni, un solo obiettivo”, che coinvolge il territorio con una serie di attività gratuite rivolte ai cittadini.

L’appuntamento è fissato per martedì 15 settembre, dalle 9.30 alle 12.30, negli spazi del Municipio di Saronno, dove sarà possibile accedere liberamente a diversi servizi di prevenzione e consulenza.

L’iniziativa punta a promuovere corretti stili di vita e a favorire la prevenzione, offrendo ai partecipanti la possibilità di confrontarsi direttamente con professionisti sanitari.

Tra le attività previste ci saranno la rilevazione dei parametri vitali (e la consulenza dell’infermiere di famiglia e di comunità, la valutazione del rischio di cadute con il supporto del fisioterapista e la rilevazione del rischio nutrizionale, accompagnata dai consigli del dietista.

L’accesso sarà libero e gratuito per tutti i cittadini, con l’obiettivo di avvicinare i servizi sanitari alla popolazione e diffondere una maggiore cultura della prevenzione.

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Pubblicato il 10 Settembre 2026
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