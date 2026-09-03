Il condominio che buca la galleria e tre giorni di pizza gratis a Varese
I fatti principali e quelli più curiosi di giovedì in meno di 10 minuti
Vi raccontiamo cosa ha bloccato per due giorni i treni del passante di Milano, della nuova apertura di Capuano a Varese con tre giorni di pizza gratis, della sfida di Bellucci agli US Open, della nuova piscina di Legnano e di molto altro.
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