Il Crocifisso in cammino tra le tre parrocchie: a Tradate la Festa Pastorale dedicata a San Francesco
Dal 7 all'11 settembre il simulacro custodito nel santuario del Santo Crocifisso farà tappa ad Abbiate, Ceppine e Tradate. Nel programma tre incontri serali dedicati alla figura del Santo, nell'anno degli 800 anni dalla sua morte
Prende il via oggi, lunedì 7 settembre, la Festa Pastorale della Comunità di Tradate dedicata al Santo Crocifisso. Quest’anno il tema scelto è San Francesco, nell’anno in cui ricorrono gli 800 anni dalla morte del Santo.
Il Crocifisso in cammino tra le tre parrocchie
Il cuore della Festa è il pellegrinaggio del simulacro del Crocifisso, abitualmente custodito nel santuario omonimo, che nei prossimi giorni farà tappa nelle tre parrocchie della Comunità pastorale. Il simulacro sarà ad Abbiate, nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, lunedì 7 e martedì 8 settembre; alle Ceppine, nella parrocchia di Sant’Anna, mercoledì 9 e giovedì 10 settembre; per poi arrivare a Tradate, nella parrocchia di Santo Stefano, da venerdì 11 settembre.
Lungo tutto il percorso sono previsti momenti di preghiera, sia comunitaria sia personale, pensati per accompagnare i fedeli delle tre comunità nell’incontro con il Crocifisso.
Tre serate su Francesco
Al centro del programma anche tre incontri serali dedicati alla figura di San Francesco, ciascuno legato a una parrocchia diversa. Si comincia lunedì 7 settembre ad Abbiate con “Francesco povertà e carità”, incontro con Fra Luigi Boccardi e l’Associazione Sulle Ali ODV. Si prosegue mercoledì 9 settembre alle Ceppine con “Francesco e la Croce”, a cura di Suor Cinzia Vori e Rosella Barbiero. La serie si chiude venerdì 11 settembre con “Francesco e la Pace”, che vedrà protagonisti il clown Marco Rodari, in arte “Il Pimpa”, e il vignettista Roberto Benotti, noto come “Robi Hood”.
Il programma completo della Festa è disponibile cliccando qui
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