Il direttore sportivo Battaglino a “La Materia del Giorno”: «Varese in campo con ambizione e identità»

Il Varese Football Club si appresta a iniziare la nuova stagione di Serie D con le idee chiare e una rosa ormai definita. La ripartenza della rubrica “La Materia del Giorno” su VareseNews ha visto come ospite il direttore sportivo biancorosso Alessio Battaglino, che ha fatto il punto sulla condizione della squadra a pochi giorni dal debutto ufficiale in campionato, previsto per domenica 6 settembre. Un’occasione per analizzare l’esordio vincente in Coppa Italia, la composizione del girone e le ultime dinamiche societarie e di mercato.

Il successo in Coppa Italia e l’avvio di stagione

La vittoria per 2-0 contro la Solbiatese in Coppa Italia ha fornito indicazioni positive allo staff tecnico. La prestazione offerta dalla squadra ha mostrato una buona solidità tattica, elemento chiave per affrontare le prime sfide ufficiali. «Riguardo alla vittoria contro la Solbiatese, ci tengo prima di tutto a dire che abbiamo giocato in una struttura e su un campo bellissimi, che permettono di esprimere un certo tipo di calcio. Avevamo preparato bene la sfida e sono molto soddisfatto della solidità mostrata dalla squadra, considerando che era la prima partita ufficiale e che avevamo diversi giocatori all’esordio; l’interpretazione del piano gara è stata ottima e, soprattutto, non abbiamo subito infortuni, aspetto fondamentale in questo avvio di stagione».

Le avversarie nel girone D e il debutto in trasferta

Il nuovo raggruppamento vedrà il Varese confrontarsi con formazioni lombarde, toscane ed emiliano-romagnole. Tra queste figurano ben cinque compagini della provincia di Varese, un fattore che riduce le distanze territoriali e facilita le trasferte dei sostenitori. Il debutto in campionato avverrà a Coriano, nel Riminese. «Quest’anno la composizione del girone D rappresenta una novità particolare – spiega il direttore sportivo, Alessio Battaglino –: ci sono ben cinque squadre della provincia di Varese, affiancate da compagini toscane, emiliane e romagnole. Si tratta sostanzialmente di un raggruppamento a forte trazione lombarda, molto diverso da quello che avevo affrontato ai tempi del Sangiuliano. Personalmente apprezzo questa configurazione perché limita le distanze chilometriche, agevolando sia la gestione logistica della società sia la partecipazione dei nostri tifosi. Debutteremo a Coriano, vicino a Rimini, su un campo che si preannuncia insidioso. Inserisco tra le principali favorite per il vertice squadre come Pistoiese, Pro Patria e Cittadella Modena, senza dimenticare realtà competitive come Lentigione, Varesina e Pro Sesto. Per quanto riguarda la nostra collocazione, cercheremo come sempre di dare il massimo per onorare una maglia gloriosa e prestigiosa, facendo leva su un’ossatura consolidata rispetto allo scorso anno».



Il quadro delle operazioni di mercato

Le operazioni di rafforzamento della rosa si possono ritenere concluse. La società ha operato con innesti mirati in ogni reparto, puntando su profili d’esperienza, giovani di prospettiva e conferme chiave rispetto alla passata stagione. «Sul fronte del mercato abbiamo fatto scelte ben precise per integrare la rosa – evidenzia il direttore sportivo biancorosso –: in porta abbiamo inserito un profilo di esperienza e del territorio come Giulio Mangano, affiancandogli due giovani di prospettiva come Capone e un 2009 proveniente dalla Pro Sesto, Gruttadauria. In difesa, oltre al rientro di Salera, registriamo il gradito ritorno di Stefano Molinari, ragazzo motivatissimo e di categoria superiore, insieme agli innesti di Tronci e del giovane Montonati. A centrocampo, oltre alla conferma di Malinverno e all’inserimento di ragazzi motivati che hanno ben figurato nei playoff, abbiamo aggiunto Roberto Beretta, giocatore di grande sostanza e con trascorsi in Serie C. In attacco, oltre alle conferme di Cogliati e Barzotti e al rientro imminente degli infortunati, abbiamo puntato su Daniele Favale e sul giovane francese Matthis Ndagijimana, oltre a inserire Andrea Zaffanelli dal Milan. In uscita stiamo lavorando per trovare una sistemazione a Romero e Barbaro, mentre le operazioni in entrata possono considerarsi concluse».

Prospettive societarie e il tema dello stadio

A completare il quadro restano gli aspetti gestionali e la situazione legata all’impianto di casa, lo stadio Franco Ossola, snodo centrale per le ambizioni e l’identità del club cittadino. «Per quanto riguarda il mio percorso societario – conclude Battaglino –: fin dal primo giorno ho trovato totale chiarezza, coerenza e piena autonomia lavorativa, elementi che mi hanno spinto a rinnovare il contratto già nello scorso mese di febbraio. Sul tema dello stadio Franco Ossola la situazione è nota: si tratta di una struttura che necessita di interventi sostanziali e che richiede massima chiarezza sul futuro delle infrastrutture sportive cittadine. Giocare nel nostro impianto è un fattore identitario imprescindibile per la piazza e la proprietà intende dare continuità ai propri progetti. In conclusione, ci tengo a ringraziare caldamente i nostri sostenitori per la costante vicinanza e per il grande colpo d’occhio offerto a Solbiate: chiedo loro di continuare a sostenere la squadra lungo tutto il campionato, garantendo che da parte nostra ci sarà sempre il massimo impegno».