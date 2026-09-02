Il dirigente e i quattro piani regolatori di Varese: ‘Ogni volta che entravano in vigore erano già vecchi'”

Nella prima serata di discussione consiliare sul nuovo Piano di Governo del Territorio di Varese, tra gli interventi di chi ha illustrato il piano in discussione, ce n’è stato uno diverso da tutti gli altri. A prendere la parola è stato Gianluca Gardelli, dirigente dell’assessorato Lavori Pubblici e Urbanistica: non per presentare il nuovo strumento, ma per raccontare, da tecnico che li ha vissuti in prima persona, i quattro piani urbanistici che si sono succeduti a Varese negli ultimi quarant’anni.

1973, il piano per una città che non è mai esistita

Il primo strumento è stato il Piano Regolatore Generale adottato nel 1973 e approvato nel 1978, quando Gardelli — dice lui stesso — “ero bambino”. Servirono cinque anni tra adozione ed entrata in vigore, tempi che oggi apparirebbero anomali ma che allora erano la norma.

Quel piano immaginava una Varese arrivata a 123mila abitanti, il segno di una fiducia nello sviluppo immobiliare ereditata dagli anni precedenti. Non essendo mai stato pienamente attuato, la città si è risparmiata l’espansione che quel piano prefigurava.

Il piano del 1995: già moderno, ma ancora troppo generoso

Il secondo passaggio è il PRG adottato nel 1995 e approvato nel 2000 — di nuovo cinque anni di attesa. Secondo Gardelli «Era uno strumento già concettualmente più vicino ai piani di oggi, articolato in un documento strategico e uno operativo, antenato diretto dell’attuale distinzione tra documento di piano, piano delle regole e piano dei servizi».

Il piano aveva anche il merito «Di aver censito e tutelato per la prima volta in modo sistematico i centri storici, le ville e il patrimonio edilizio della città. Ma manteneva comunque 1.400.000 metri quadrati di aree edificabili» un numero che Gardelli ha voluto lasciare “come memoria” a chi ieri sera discuteva il piano che lo sostituirà definitivamente. E quando quel piano entrò finalmente in vigore, nel 2000, era già superato: l’anno dopo, l’11 settembre 2001, la crisi seguita agli attentati alle Torri Gemelle avrebbe cambiato gli scenari immobiliari su cui quello strumento era stato costruito.

Il PGT del 2014: il primo a parlare di “zero consumo di suolo” ma senza metterlo in pratica

Il terzo piano che Gardelli ha visto all’opera è il primo vero Piano di Governo del Territorio di Varese, quello in vigore ancora ora, reso possibile dalla legge regionale 12 del 2005: i lavori partono nel 2008, il piano viene adottato nel 2013 e approvato nel 2014. Gardelli gli riconosce un’eredità positiva, quella degli strumenti del progetto unitario e del masterplan, che l’amministrazione userà anche nel nuovo piano perché — ha detto — si sono dimostrati validi.

Ma è qui che arriva l’ammissione più netta della serata: quel piano si dichiarava “a consumo di suolo zero”, ma secondo Gardelli non lo era affatto, perché manteneva comunque 94 aree tra trasformazione e completamento, con un margine edificabile tutt’altro che nullo. Anche quello strumento, dice, ha iniziato a invecchiare presto: già nel 2019, con l’arrivo delle prime leggi regionali sulla rigenerazione urbana, era di fatto superato.

Il quarto piano: quello del futuro

Il quarto strumento è quello discusso ieri sera in Consiglio, e su questo Gardelli non si è dilungato: non era lo scopo del suo intervento, tutto costruito per spiegare – come ha detto lui stesso – il peso e l’importanza di una seduta come quella avviata ieri sera, «Uno strumento di programmazione a lungo termine, e non un atto amministrativo ordinario».

Restano, dal suo racconto, i quattro decenni di piani regolatori che hanno preceduto il PGT in discussione: una prospettiva utile per collocare la nuova adozione dentro una storia più lunga di quella dei tre anni di lavoro appena conclusi.

Questa sera, 2 settembre, alle 20.45 la discussione riprenderà con l’esame delle interrogazioni e degli ordini del giorno depositati nei giorni scorsi dai consiglieri.