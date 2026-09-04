Il dolore diventa dono: al liceo Ferraris di Varese consegnate le borse di studio nel nome di Andrea Paltani

C’è una memoria che non si spegne con il tempo, ma continua a parlare attraverso i gesti di chi resta. Una memoria che si amplia per mettere in luce altre storie da ricordare.

Al Liceo Scientifico Ferraris” di Varese si è svolta la cerimonia di consegna delle Borse di studio “Andrea Paltani”, assegnate a sei studenti neodiplomati dell’istituto al termine dell’anno scolastico 2025/2026. L’iniziativa è promossa dall’Associazione “Andrea Paltani Vobis” ETS, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese e del Liceo Ferraris. Tra i premi assegnati anche quello a una compagna di Matteo Syku, scomparso nell’aprile scorso, che lo ha voluto consegnare alla madre dell’amico per un’iniziativa di ricordo.

I sei premiati

A ricevere il riconoscimento sono stati Alfonso Censabella, Diego Bernasconi, Matilde Mineo, Ilaria D’Ambros, Daniele Gabriele Gambarota e Federico Marelli, tutti diplomatisi la scorsa estate e oggi impegnati o in procinto di iniziare percorsi universitari in Medicina, Ingegneria, Architettura e Design, in atenei italiani e svizzeri.

Il gesto di Matilde

Da una delle studentesse, Matilde Mineo, è arrivato uno dei momenti più significativi della giornata. Dopo aver espresso la propria gratitudine al padre di Andrea e al dirigente scolastico, la studentessa ha comunicato la volontà di destinare la propria borsa di studio alla madre di Matteo Syku perchè si possa costruire una memoria storica sull’esempio delle Borse “Andrea Paltani”.

Le borse e i criteri di assegnazione

Ogni borsa, del valore di 500 euro, è pensata per sostenere i ragazzi nel proseguimento degli studi: iscrizione universitaria, libri, materiale didattico o attività sportive. Nella selezione dei beneficiari non si è guardato solo ai risultati scolastici, ma al percorso complessivo di ciascuno studente, valorizzando volontariato, progetti culturali, certificazioni linguistiche e informatiche e risultati in ambito sportivo.

La memoria di Andrea

La cerimonia si è svolta in un luogo dal forte valore simbolico: l’aula del liceo intitolata proprio ad Andrea Paltani, studente del Ferraris scomparso undici anni fa in un incidente stradale in moto. Il padre, Franco Paltani, ha raccontato come il legame con il figlio continui a vivere anche attraverso gli ex compagni di classe, ormai adulti e con percorsi professionali affermati anche all’estero, che ancora oggi lo cercano e lo incontrano più volte l’anno per condividere i ricordi di quegli anni.

Gli interventi

Particolarmente intenso l’intervento di Giuseppe Carcano, oggi dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese e all’epoca dirigente scolastico del Ferraris, che ha ricordato Andrea come uno studente pieno di vita e capace di costruire legami ben oltre la propria classe. «Ricordare una persona vuol dire mantenerla sempre con noi, sempre in noi», ha detto Carcano, in un passaggio che ha commosso i presenti.

Il dirigente scolastico del Ferraris, Marco Zago, ha ripercorso il lungo rapporto tra la famiglia Paltani e la scuola, ricordando tra le iniziative promosse nel tempo gli interventi di educazione stradale realizzati con la Polizia Stradale e con avvocati ed esperti del settore, oltre ai tornei di sci organizzati in memoria della passione sportiva di Andrea.

Zago ha anche ricordato come, nell’ultimo periodo, il Ferraris sia stato colpito da altri due dolorosi lutti, di fronte ai quali la comunità scolastica ha saputo nuovamente stringersi attorno alle persone coinvolte. Un ringraziamento è andato anche alla presidente del Consiglio d’Istituto, Sabrina Ditaranto, e alla professoressa Agata Scrofani, oggi in quiescenza, che ha curato l’istruttoria per l’assegnazione delle borse.