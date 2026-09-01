Il Domenichino del Sacro Monte raccontato a Gavirate, la presentazione del libro di Carla Tocchetti

Una serata dedicata alla storia del territorio e alla memoria di una figura profondamente legata al Sacro Monte di Varese. Venerdì 4 settembre alle 21, sul sagrato della chiesa dei Santi Vitale e Agricola, nella frazione di Oltrona al Lago di Gavirate, viene presentato il libro “Domenichino del Sacro Monte di Varese”, scritto da Carla Tocchetti e pubblicato da Macchione Editore.

Al centro dell’incontro c’è la ricostruzione fatta dall’autrice di una vicenda capace di attraversare il tempo e di continuare a parlare alle generazioni di oggi. A dialogare con Carla Tocchetti sarà il giornalista Paolo Costa, responsabile di “InCammino”, periodico ufficiale della Comunità Pastorale SS. Trinità.

A sottolineare il valore dell’opera sono anche le parole di monsignor Ennio Apeciti, responsabile del Servizio per le Cause dei Santi della Diocesi di Milano, che ha definito il volume «una pietra miliare nella storia di Domenichino».

Chi era Domenichino

Domenico Zamberletti, per tutti Domenichino, nacque il 24 agosto 1936 nell’albergo del Sacro Monte, di cui i genitori erano proprietari e gestori, e morì nel 1950 a soli tredici anni, dopo una malattia. Ultimo di tre fratelli, era il fratello minore di Giuseppe Zamberletti, il padre della Protezione civile italiana.

La sua breve esistenza, segnata da una profonda fede e da una precoce sensibilità musicale, con l’organo del santuario suonato a nove anni senza spartito, ha alimentato negli anni una devozione mai spenta. La sua tomba nel piccolo cimitero di Santa Maria del Monte è tuttora meta di pellegrinaggi, tra piccoli peluche e giocattoli lasciati come ex voto da chi si affida alle sue preghiere.

Il volume di Tocchetti, nato da una ricerca negli archivi storici e da una precedente esperienza di narrazione teatralizzata, riprende la biografia originaria scritta nel 1951 da Maricilla Piovanelli, che aveva conosciuto direttamente il ragazzo, e la arricchisce con una contestualizzazione storica, testimonianze inedite e i racconti delle grazie ricevute.

Una serata aperta a tutti

L’appuntamento si inserisce nel contesto della Comunità Pastorale SS. Trinità, che riunisce Gavirate, Comerio, Oltrona e Voltorre, e vede la presenza istituzionale della Città di Gavirate. L’incontro è aperto alla cittadinanza e a tutti coloro che desiderano conoscere una vicenda locale dal forte valore storico e umano. L’ingresso è libero.