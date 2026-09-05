Il fantasy di Lara Chiarotto fa tappa a Castello Cabiaglio con “L’eredità del Sangue”

Il genere fantasy arriva nel borgo di Castello Cabiaglio. Venerdì 11 settembre, alle ore 21.00, la Biblioteca Comunale di Piazza Libertà 1 ospiterà la presentazione ufficiale de “L’eredità del Sangue”, il romanzo d’esordio dell’autrice varesina Lara Chiarotto. L’incontro, ad ingresso libero, offrirà la possibilità di dialogare con lo scrittrice e approfondire le fasi di creazione del libro.

Lara Chiarotto, nata a Tradate nel 1995 e diplomata in economia turistica, lavora come consulente aziendale nell’ambito della formazione. Accanto all’attività professionale coltiva le passioni per il teatro e per lo yoga, oltre ad un profondo interesse per la mitologia e la letteratura fantastica che l’ha guidata nella stesura del suo primo romanzo.

Edito dal Gruppo Albatros Il Filo nella collana Nuove Voci Strade, “L’eredità del Sangue” racconta le vicende di Shona, una Sorella del Sangue impegnata in una missione per proteggere la propria famiglia e contrastare un Consiglio corrotto guidato dalla figura di Salin. Nel corso della narrazione la protagonista incontrerà creature leggendarie come draghi e sirene, confrontandosi con i Sacerdoti del Destino e i segreti dei Guardiani Originari. Un percorso che pone al centro temi come la ricerca della verità, il valore del passato e l’importanza della conoscenza.

L’appuntamento è aperto al pubblico. Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile contattare l’indirizzo e-mail: biblioteca@comune.castellocabiaglio.va.it.