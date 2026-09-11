Il fascino dei treni storici torna sulla Milano – Laveno Mombello

I treni storici tornano sui binari della Lombardia e fanno tappa sulla sponda varesina del Lago Maggiore. Domenica 20 settembre il convoglio d’epoca di Trenord connetterà la stazione di Milano Cadorna a Laveno Mombello, offrendo ai passeggeri un vero e proprio viaggio nel tempo a bordo di carrozze restaurate degli anni Ventotto e Venti.

Un viaggio d’epoca sulle sponde del Lago Maggiore

L’iniziativa, organizzata da Trenord in collaborazione con Ferrovienord, fa parte di un ciclo di otto corse speciali programmate fino al mese di dicembre. Dopo il successo della prima parte dell’anno, che tra aprile e giugno ha visto l’adesione di circa mille passeggeri, l’offerta turistica riparte con un itinerario pensato per valorizzare il territorio lombardo e la bellezza dei suoi bacini lacustri.

Carrozze di velluto e locomotive storiche

A caratterizzare la corsa diretta a Laveno Mombello sarà un convoglio composto da tre carrozze di prima classe AZ realizzate tra il 1924 e il 1925, caratterizzate da eleganti interni in legno e sedili in velluto rosso cardinale. Il treno sarà trainato dalle storiche locomotive elettriche FNM E610-04 del 1949 e FNM E600-3 risalente al 1928, riportate all’antico splendore grazie a un attento intervento di restauro.

Intrattenimento a bordo in stile anni Venti

Il tragitto non rappresenterà solo uno spostamento ferroviario, ma un’esperienza immersiva nella storia della mobilità lombarda. A bordo delle vetture i viaggiatori saranno accompagnati da figuranti in costume d’epoca, interventi musicali e brevi performance artistiche e teatrali studiate per rievocare le atmosfere dei primi decenni del Novecento.

Biglietti e dettagli dell’iniziativa

I biglietti per la data di domenica 20 settembre e per le altre corse in calendario lungo la rete regionale sono acquistabili direttamente sul sito ufficiale di Trenord e tramite l’applicazione mobile della società di trasporto.