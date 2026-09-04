Il Festival Ticino DOCG torna con la nona edizione: tre concerti per il primo weekend

Dopo il grande successo del 2023, torna il Festival Ticino DOCG, la rassegna musicale promossa dall’associazione Musica nel Mendrisiotto in collaborazione con l’Orchestra della Svizzera italiana (OSI), giunta quest’anno alla nona edizione.

Il primo fine settimana del festival propone tre appuntamenti dedicati alla musica da camera, in programma in tre luoghi del territorio ticinese: la Valle Maggia, la Leventina e infine la città di Lugano. Un percorso musicale che mette in dialogo interpreti affermati, repertorio classico e composizioni più contemporanee.

Il primo concerto al Dazio Grande

L’apertura è affidata al concerto in programma sabato 12 settembre alle 17.30 al Dazio Grande di Rodi Fiesso.

Sul palco saranno protagonisti quattro musicisti ben conosciuti dal pubblico ticinese: Fabio Di Casola al clarinetto, Bianca Montobbio al violino, Giulia Wechsler alla viola e Claude Hauri al violoncello.

Il programma propone un vero e proprio florilegio musicale, con brani di epoche e linguaggi differenti.

Accanto a un quartetto di Wolfgang Amadeus Mozart, saranno eseguite pagine di tre compositori ticinesi: Paul Glass, Maria Bonzanigo e Pietro Viviani. A completare il programma ci saranno un Capriccio di Heinrich Sutermeister e Off Pist di Svante Henryson, violoncellista e compositore contemporaneo la cui musica si muove anche nel territorio della contaminazione fusion-jazz.

Un programma dunque particolarmente vario, capace di accostare il grande repertorio classico alla produzione di autori ticinesi e alle sonorità più contemporanee.

Domenica 13 settembre doppio appuntamento tra Cevio e Lugano

Il concerto al Dazio Grande sarà il primo di un fine settimana che porterà il Festival Ticino DOCG in diversi luoghi del Canton Ticino, con l’obiettivo di valorizzare attraverso la musica anche la varietà del territorio.

Il festival proseguirà domenica 13 settembre con due appuntamenti, in programma in due diversi luoghi del Canton Ticino. Alle 10.30, nella Sala Fondazione Silene Giannini di Cevio, è prevista una Matinée con Marco Santilli ai clarinetti, Barbara Ciannamea e Tea Vitali ai violini, Giulia Wechsler alla viola e Nicola Tallone al violoncello. Il programma spazierà dalle composizioni di Rolf Kühn e Duke Ellington a quelle dello stesso Santilli e di John Graham.

La giornata musicale si concluderà alle 18 a Lugano, nella Chiesa Evangelica, con un concerto da camera affidato a Barbara Ciannamea e Tea Vitali ai violini, Milo Ferrazzini al violoncello e Daniel Moos al pianoforte. In programma musiche di Johann Sebastian Bach, Pëtr Il’ič Čajkovskij, Antonio Vivaldi ed Ennio Morricone, in un percorso che attraversa epoche e linguaggi musicali differenti.

L’ingresso al concerto di Rodi Fiesso e a quello di Cevio è a offerta libera, mentre il concerto di Lugano è a pagamento

Per maggiori informazioni e per conoscere il programma completo del Festival è possibile consultare il sito di Musica nel Mendrisiotto.