Il gruppo Alpini di Origgio festeggia i 50 anni con due giorni di eventi
Sabato 5 e domenica 6 settembre due giornate tra concerto corale, alzabandiera, sfilata per le vie cittadine e rancio alpino
Il Gruppo Alpini di Origgio “Capitano Carlo Serassi”, sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Alpini, festeggia quest’anno il 50° anniversario di fondazione. Per l’occasione sabato 5 e domenica 6 settembre sono in programma due giornate di celebrazioni.
Sabato 5 settembre: il concerto
Si parte sabato alle 20.45 con un concerto presso la Chiesa Parrocchiale, che vedrà protagonisti il Coro “Amici della Montagna” di Origgio e il Coro della Brigata Alpina Tridentina in congedo.
Una serata di cori per il 50esimo anniversario del gruppo Alpini di Origgio
Domenica 6 settembre: la giornata delle celebrazioni
Domenica il programma si apre alle 9 con il ritrovo presso la Baita Alpina di Origgio, in via Piantanida 20/D. Alle 9.30 è previsto l’ammassamento, seguito alle 9.45 dall’alzabandiera. Alle 10 prende il via la sfilata per le vie cittadine, accompagnata dalla Fanfara Alpina di Abbiate Guazzone e dal Corpo Musicale “San Marco” di Origgio, con la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti.
Alle 11 è in programma la Messa nella chiesa parrocchiale, mentre alle 12.30 si terranno i discorsi ufficiali delle autorità, il riconoscimento ai gruppi e il brindisi di benvenuto. La giornata si chiude alle 13.30 con il rancio alpino, su prenotazione, all’Oratorio San Giuseppe di Origgio.
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