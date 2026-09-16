Il Lago di Varese raccontato in un podcast: nasce Beyond Lake Varese

Nasce “In sintesi: Beyond Lake Varese – Quello che avresti sempre voluto sapere”, il podcast promosso da Save Lake Varese per raccontare il lago attraverso scienza, storia, ambiente e cultura, con un linguaggio accessibile anche ai non specialisti e alle nuove generazioni.

Il progetto propone circa 25 puntate da 30 minuti, condotte dal giornalista Mattia Andriolo, con la partecipazione di ricercatori, docenti universitari, storici, divulgatori e rappresentanti delle principali realtà scientifiche e culturali del territorio. Tra queste JRC di Ispra, CNR di Pallanza, Università dell’Insubria, Università degli Studi di Milano, SUPSI di Mendrisio, Museo dei Fossili di Besano, LIPU, FAI Varese ed Ecomuseo Cusius.

Al centro ci sono la qualità delle acque, la biodiversità, la geologia, l’ittiologia, la storia naturale, la sostenibilità, le plastiche e i Pfas, ma anche il clima e i cambiamenti climatici. Un tema diventato particolarmente concreto anche nell’ultima estate e che il podcast prova ad affrontare in modo comprensibile, traducendo dati e conoscenze scientifiche in un racconto accessibile.

Si parla anche di nuove tecnologie per l’osservazione e il monitoraggio dell’ambiente, come i satelliti e il programma europeo Copernicus.

Tra gli ospiti figurano, tra gli altri, Anna Berti Suman, Fabio Bona, Viviana Orlandi, Pietro Ceccato, Roberto Cenci, Fabio Conti, Eugenio Gervasini, Silvia Galafassi, Elena Maggi, Adriano Martinoli, Michela Rogorà, Nicoletta Riccardi, Pietro Volta e Paolo Valisa, insieme a divulgatori, storici e rappresentanti del mondo associativo.

Alla base del progetto c’è la missione di Save Lake Varese, associazione fondata e presieduta da Dorothea Dietz, che punta sulla conoscenza come strumento di sensibilizzazione e tutela del territorio. «L’idea di questo podcast – spiega Dorothea Dietz – nasce dalla gratitudine di poter vivere in un territorio di rara bellezza e dalla curiosità di conoscerlo più a fondo: dalla geologia alla storia, dalla cultura alle sfide dei nostri giorni». Per Dietz, conoscere il luogo in cui si vive significa anche imparare a prendersene cura: «Più conosciamo il luogo in cui viviamo, più impariamo ad amarlo».

Il progetto è sostenuto da Fondazione Cariplo, con il patrocinio del Comune di Varese, ed è realizzato in partnership con Rete 55.

Il videopodcast sarà pubblicato sui canali YouTube di Rete 55 e Save Lake Varese, quindi su Spotify e Apple Podcasts. È prevista anche una programmazione televisiva su Rete 55, canale 88 del digitale terrestre, a partire dal 2 ottobre, ogni venerdì alle 13.30 con replica il sabato alle 19.