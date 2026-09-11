Il liceo Cairoli riparte dall’accoglienza: visite alla città, sport, metodo di studio e incontri

Non soltanto lezioni e mattinate seduti ai banchi. Il Liceo Cairoli di Varese ha preparato per l’avvio dell’anno scolastico un fitto programma di iniziative, pensato da una parte per favorire l’inserimento dei nuovi studenti e dall’altra per proporre fin dalle prime settimane occasioni di approfondimento culturale, storico e civile.

Percorso di accoglienza dei nuovi iscritti

Il percorso di accoglienza rientra nelle attività del Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 – Piano Estate 2026-27 e prenderà il via lunedì 14 settembre nell’Aula Magna dell’Università dell’Insubria di via Ravasi. Qui i nuovi iscritti parteciperanno all’incontro orientativo “Trame: costruisci la tua storia”, curato da Stefano Bonometti e Letizia Ferri.

La giornata proseguirà nel pomeriggio, dalle 13 alle 16, con “Aguzza lo sguardo: alla scoperta di Varese”: gli studenti, suddivisi per classe, saranno accompagnati alla conoscenza del centro storico cittadino. Il giorno successivo, martedì 15 settembre, il percorso continuerà con la salita a piedi lungo il viale delle Cappelle e la scoperta del Sacro Monte di Varese, sito riconosciuto dall’Unesco.

All’accoglienza è dedicato anche un appuntamento sportivo: venerdì 25 settembre, dalle 14 alle 17, nella palestra di via XXV Aprile sono in programma le “Olimpiadine”. A queste iniziative si aggiungono corsi di potenziamento di grammatica e matematica, per sei ore complessive, e un corso dedicato al metodo di studio, che affronterà anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Il progetto proseguirà inoltre nel 2027 con due uscite didattiche dedicate alla conoscenza del territorio, con possibili mete tra Castelseprio, Arsago, Angera e Milano.

Dalla memoria degli IMI alla ricerca storica

Il calendario delle prime settimane di scuola comprende anche un importante progetto dedicato alla storia del Novecento. “Il mestiere dello storico: gli IMI e la memoria del territorio” coinvolgerà gli studenti della sezione E in un percorso di ricerca archivistica e storiografica sugli Internati Militari Italiani legati al territorio varesino. Coordinato dalla professoressa Monica Iori, il progetto vuole mettere in relazione la vicenda generale della Resistenza disarmata con le storie individuali e locali.

Il 20 settembre, a Villa Recalcati, gli studenti parteciperanno alla cerimonia di consegna delle Medaglie d’onore ai deportati e internati nei lager nazisti. Due giorni più tardi, martedì 22 settembre, l’Aula Magna dell’Università dell’Insubria ospiterà la giornata di studio “IMI: li abbiamo incontrati”.

Il programma della mattinata, dalle 9 alle 13, prevede inizialmente i saluti della direttrice del Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio dell’Insubria Paola Biavaschi e del dirigente del Cairoli Walter Fiorentino. Gli studenti del laboratorio di storia “Il mestiere dello storico” presenteranno quindi in due momenti il percorso compiuto sugli IMI.

Tra gli interventi sono previsti quello di Fabio Zucca, professore associato di Storia contemporanea all’Università dell’Insubria, dedicato a “Il Novecento: il secolo dei genocidi”, e quello dello storico e giornalista Andrea Parodi, che approfondirà la particolare situazione degli ufficiali IMI dopo l’estate del 1944 e il caso dei 44 eroi di Unterlüss. La conclusione sarà affidata a Monica Iori e a Claudio Mezzanzanica, presidente dell’Istituto Varesino per la Storia del Novecento.

A ottobre Pellai e un convegno sull’economia sostenibile

Anche ottobre sarà caratterizzato da appuntamenti già definiti. Venerdì 9 ottobre, al Teatro Santuccio, lo psicoterapeuta e scrittore Alberto Pellai incontrerà gli studenti del secondo anno e i loro insegnanti. Al centro del confronto ci saranno empatia e competenze relazionali, a partire dalla lettura del romanzo di formazione “Sono Francesco”, scritto da Pellai insieme a Barbara Tamborini. L’incontro è offerto dall’Associazione Culturale Valcuvia.

Infine, sabato 17 ottobre, il Salone Estense ospiterà il convegno “Economia e sviluppo sostenibile”, promosso dal Cairoli su proposta della professoressa Rosa Simonetta e rivolto agli studenti dell’ultimo anno del Liceo Classico e del Liceo delle Scienze Umane a indirizzo economico. Il programma annunciato prevede la partecipazione del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, insieme a rappresentanti di Confindustria, dell’Università dell’Insubria e di Legambiente.

Un avvio di anno scolastico, dunque, nel quale il Cairoli affianca all’accoglienza dei nuovi iscritti un programma che spazia dalla conoscenza della città al metodo di studio, dallo sport alla memoria storica, fino ai temi delle relazioni tra adolescenti e della sostenibilità economica.