Il MAV nei quartieri di Varese per ascoltare le famiglie e parlare di adolescenti
Secondo appuntamento dopo San Fermo. Venerdì 18 settembre incontro a Biumo Inferiore con Chiara De Giorgio
Il Movimento Angelo Vidoletti Varese porta il confronto direttamente nei quartieri della città. Il secondo appuntamento, dopo quello di San Fermo, è in programma venerdì 18 settembre alle 19 al “Il mio bar” di via Carlo Carcano 27, a Biumo Inferiore.
Protagonista dell’incontro sarà Chiara De Giorgio, referente tematica MAV, pedagogista e consulente familiare, che parlerà del rapporto tra genitori e figli durante l’adolescenza.
«Pensiamo che per fare politica a servizio della città sia indispensabile prima di tutto saper ascoltare», sottolinea De Giorgio, spiegando la scelta di incontrare i cittadini nei luoghi della quotidianità.
L’appuntamento sarà un’occasione di confronto aperto con le famiglie, per raccogliere esperienze, bisogni e proposte.
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