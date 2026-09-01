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Il mercoledì su Radio Materia con la Porta Aperta e uno sguardo sul Vietnam

Appuntamento alle 16,30 con il presidente della Onlus Domenico Turri e alle 18 con il giovane Andrea Bressan che ci racconterà il suo ultimo viaggio

Generico 31 Aug 2026

Mercoledì su Radio Materia parleremo di viaggi in località esotiche e di sociale. Alle 16,30 ospiteremo una nuova associazione e alle 18 avremo ospite Andrea Bressan, un ragazzo di 17 anni che ci racconterà la sua esperienza in Vietnam.

16,30 Soci All Time con La Porta Aperta
L’associazione di Besnate sarà rappresentata da Domenico Turri, presidente dell’associazione, che ci racconterà l’esperienza nel sociale di questa realtà molto attiva in paese.

18,00 Chi l’avrebbe mai detto
Il giovane Andrea Bressan ha voluto condividere con noi l’esperienza del suo viaggio in Vietnam e le particolarità di questo Paese poco conosciute alle nostre latitudini.

Ascolta Radio Materia su www.radiomateria.it (oppure in questa pagina) e, se hai una storia da raccontare, scrivici alla mail radiomateriavn@gmail.com oppure su whatsapp al numero 3534848857.

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Orlando Mastrillo
orlando.mastrillo@varesenews.it

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Pubblicato il 01 Settembre 2026
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