Il Nepal travolto dall’alluvione, Ngima Sherpa ospite in diretta a Varesenews per “La Materia del Giorno”

Appuntamento mercoledì 2 settembre alle 16: la rubrica di VareseNews sarà dedicata all’emergenza seguita alle piogge del 26 agosto e alla raccolta fondi avviata con Nepal nel Cuore ODV. Diretta sulla home page del giornale, sul canale YouTube e su Facebook

Sarà Ngima Sherpa il protagonista della puntata di mercoledì 2 settembre de La Materia del Giorno, la rubrica in diretta di VareseNews. L’appuntamento è alle ore 16 e si potrà seguire sulla home page di VareseNews, sul canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook.

Al centro dell’intervento c’è la situazione in Nepal dopo la grave alluvione che ha colpito il Paese lo scorso 26 agosto. Sherpa, punto di riferimento della comunità nepalese nel Varesotto, racconterà in diretta che cosa sta succedendo nelle aree colpite, quali sono le condizioni delle famiglie coinvolte e come stanno arrivando i primi aiuti sul terreno.