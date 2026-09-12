Il nome della nuova rotatoria di Sumirago lo sceglieranno gli studenti
Taglio del nastro in via De Gasperi per l'opera da 768mila euro, finanziata in gran parte dalla Provincia. La sindaca Beccegato rivendica la paternità dell'intervento e replica alle critiche della minoranza
Sarà un concorso di idee aperto agli studenti a dare un nome alla nuova rotatoria di via Alcide De Gasperi a Sumirago, inaugurata sabato pomeriggio con il taglio del nastro e la benedizione di don Roberto.
L’annuncio è arrivato dalla sindaca Yvonne Beccegato nel corso della cerimonia: il Comune avvierà una collaborazione con le scuole del paese per scegliere l’intitolazione dell’opera e coinvolgere «direttamente le nuove generazioni».
L’intervento costa complessivamente 768mila euro. La quota maggiore, 598mila, arriva da un bando della Provincia di Varese che il Comune si è aggiudicato; i restanti 170mila sono risorse dirette dell’amministrazione comunale. I lavori non si sono fermati alla rotonda: comprendono la riqualificazione dell’intero comparto scolastico e sportivo, la nuova segnaletica verticale e orizzontale e la messa in sicurezza del patrimonio arboreo lungo via Carducci.
Il nodo della sicurezza davanti a scuole e impianti
L’obiettivo dichiarato è la messa in sicurezza degli accessi al polo scolastico e sportivo, il punto su cui si concentra buona parte del traffico locale negli orari di entrata e uscita. «La priorità assoluta di questa amministrazione è e rimarrà la sicurezza, specialmente dei nostri ragazzi, delle famiglie e di tutti coloro che ogni giorno frequentano il polo scolastico e sportivo», ha detto la sindaca, che ha ringraziato gli assessori Giuseppe Pasolini, che ha seguito la fase progettuale, e Fortunato Denti, che ha curato quella esecutiva.
La rivendicazione politica
Il tono del discorso non è stato solo celebrativo. Beccegato ha rivendicato apertamente la «paternità» dell’opera, indicandola come uno dei punti qualificanti del programma della lista «Cittadini per Sumirago», e ha parlato di un percorso segnato da difficoltà e da critiche «spesso sterili o pretestuose», che «fanno parte del gioco politico delle parti».
La Provincia: «Siamo la casa dei Comuni»
Alla cerimonia erano presenti il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini e i consiglieri provinciali delegati Mattia Premazzi, al bilancio, e Fabio Passera, alla viabilità. Magrini ha ricostruito la genesi del finanziamento, nato dallo strumento «Comuni attivi» varato pochi mesi dopo l’insediamento: una dotazione complessiva da 12 milioni di euro ricavata dall’avanzo di amministrazione e distribuita ai Comuni su progetti di piste ciclabili, attraversamenti pedonali e sicurezza stradale.
«Il presidente della Provincia ha il dovere, se ha delle risorse, di spenderle», ha detto Magrini, respingendo l’idea che il bando servisse a distribuire «regalini» ai territori amici. «Noi siamo la casa dei Comuni», ha aggiunto, rivendicando una linea lontana dalle «bandierine dei partiti» e ricordando gli oltre 43 milioni di risorse Pnrr investiti dall’ente sulle scuole superiori.
Sulla stessa linea Passera, per anni sindaco prima dell’incarico provinciale: «Sono orgogliosamente di parte, ma credo di aver fatto più cose per chi legittimamente ha visioni diverse dalla mia che per i miei amici». Sulla sicurezza ha rivendicato l’impegno dell’ente attorno a scuole e impianti sportivi: «Delle volte ci sono interventi che sono belli, molte volte ci sono interventi che sono necessari».
Nel finale la sindaca ha ringraziato le associazioni del territorio, le società sportive, le scuole e i cittadini «per la pazienza e la collaborazione dimostrata durante i cantieri». «Questo traguardo appartiene a tutti noi», ha concluso.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Crollo alla E-Work Arena, Varese pronta ad aiutare la Uyba Volley: a disposizione il palasport di Masnago
GrandeFratello su Centro Campus, via alla trasformazione: "Varese sempre più all'avanguardia nel basket europeo"
lenny54 su Turisti e seconde case fanno impennare i consumi d'acqua nel nord della provincia, lo dicono i dati degli acquedotti
Felice su Musi di Varese 2027, presentato il calendario del Canile: Palazzo Estense accoglie i cani della città
Felice su Turisti e seconde case fanno impennare i consumi d'acqua nel nord della provincia, lo dicono i dati degli acquedotti
Bvroye su Nel lago di Monate avvistata la medusa d’acqua dolce: “Specie aliena ma non è periolosa”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.