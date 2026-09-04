Il Nuovo di Varese riparte anche dal cineforum: ecco i film 2026

Dopo la festa di riapertura del rinnovato Cinema Teatro Nuovo, Filmstudio 90 annuncia il ritorno del suo storico Cineforum, in programma nella sala di Viale dei Mille 39 a Varese. Ad aprire la nuova stagione sarà L’Hangar Rosso, il teso thriller politico d’esordio del regista cileno Juan Pablo Sallato.

L’appuntamento arriva in un momento speciale per l’associazione: il Cinema Teatro Nuovo ha da poco riaperto le porte dopo mesi di importanti lavori di rinnovamento, resi possibili anche grazie alla campagna di raccolta fondi “Pensiamo solo alle poltrone”, che ha permesso l’acquisto delle nuove sedute rosse della sala. Il Cineforum riparte dunque in una casa rinnovata ma fedele alla propria identità, pronta ad accogliere ancora una volta gli appassionati di cinema.

Qui è possibile scaricare il programma completo.

Il film d’apertura: L’Hangar Rosso

Cile, 11 settembre 1973: nelle ore convulse del colpo di stato militare, il capitano dell’aeronautica Jorge Silva viene incaricato di trasformare l’accademia in cui addestra i giovani cadetti in un centro di detenzione. Mentre la repressione si fa sempre più brutale, Silva è costretto a una scelta di coscienza tra l’obbedienza al nuovo regime e la solidarietà verso chi lotta per sopravvivere. Ispirato a fatti realmente accaduti e girato con uno stile asciutto e rigoroso, il film racconta con grande intensità il conflitto morale di chi si trova intrappolato negli ingranaggi del potere nel momento in cui la Storia impone di scegliere da che parte stare.

Il Cineforum di Filmstudio 90

Da decenni punto di riferimento per la cultura cinematografica del territorio, il Cineforum di Filmstudio 90 propone ogni settimana film scelti tra le proposte più significative del panorama internazionale. Un’occasione di visione condivisa e di confronto, aperta a tutti gli appassionati di buon cinema. Tra i film in programma: Odissea, i nuovi film di Pedro Almodóvar e Steven Spielberg, Allora balliamo e tanti altri con in chiusura due film di prossimo annuncio!

Come da tradizione, il film d’apertura è escluso dall’abbonamento e il biglietto d’ingresso per

tutti sarà di 3,50 €, grazie alla speciale tariffa Cinema Revolution. Tutte le proiezioni della rassegna si svolgono il martedì alle 15.30 e 20.00 e il mercoledì alle 15.30 e 21.00. Costo abbonamento: pomeridiano € 49,00, serale € 56,00. Naturalmente è possibile accedere anche con biglietto singolo a tutte le proiezioni Per ulteriori informazioni contattare: filmstudio90@filmstudio90.it. Buona visione!