“Il paesaggio sonoro e come impatta sulla nostra vita”: una serata a Vergiate tra musica e divulgazione

Il Parco Spiaggia di Corgeno a Vergiate ospita venerdì 11 settembre, alle 21, una serata culturale a ingresso gratuito dedicata alla scoperta del paesaggio sonoro e del suo profondo impatto sulla vita quotidiana. L’iniziativa è promossa dalla Cooperativa Sociale L’Aquilone con il patrocinio del Comune di Vergiate, nell’ambito del Progetto Sprint! Regione Lombardia, con capofila l’Ambito Territoriale di Sesto Calende.

L’incontro si aprirà con uno speech a cura de La Musica Che Ti Ascolta, collettivo di divulgazione e sperimentazione sonora, che accompagnerà il pubblico in un percorso di riflessione sul concetto di soundscape: l’insieme dei suoni naturali, umani e tecnologici che caratterizzano un ambiente e contribuiscono a definirne l’identità. Attraverso un approccio accessibile e coinvolgente, si parlerà di come l‘ambiente sonoro influenzi il nostro benessere psicofisico, del ruolo dell’ascolto consapevole e di come i suoni che accompagnano la nostra vita diventino parte della memoria personale e collettiva, contribuendo a costruire la nostra identità.

La serata proseguirà con il concerto di Matteo Carta, in arte King Shepherd and The Lost Sheep, progetto musicale che esplora le possibilità espressive del banjo attraverso un linguaggio sospeso tra ricerca sonora, tradizione e sperimentazione. Dopo un periodo a Londra, Matteo Carta torna in Sardegna, la sua terra d’origine, dove la vita nel mondo agro-pastorale diventa parte irrinunciabile della sua ricerca artistica. Ispirato dal movimento Primitive americano di John Fahey, dalle sonorità della tradizione sarda e dalle atmosfere della musica nordafricana, il concerto conduce l’ascoltatore in un viaggio evocativo tra paesaggi, rituali e memorie di un mondo arcaico e isolano, ancora vivo nell’immaginario e nell’eco della cultura mediterranea. Un’esperienza che unisce divulgazione e musica dal vivo per riscoprire l’ascolto come strumento di conoscenza, relazione e consapevolezza, in un contesto naturale di particolare suggestione.

Per chi desidera partecipare: non sono previste sedute, pertanto si consiglia di portare con sé teli o sedie pieghevoli. In caso di maltempo la serata si terrà al CAG di Corgeno, in Via Leopardi 28 (Vergiate). — L’intervento “Soundscape” è realizzato nell’ambito delle iniziative promosse nel quadro della Politica di Coesione 2021-2027 ed in particolare del Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus.

L’iniziativa è organizzata dalla Cooperativa Sociale L’Aquilone, con il patrocinio del Comune di Vergiate, nell’ambito del Progetto Sprint! Regione Lombardia, con capofila l’Ambito Territoriale di Sesto Calende.