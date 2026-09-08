Il parco di Arcisate diventa il paese delle meraviglie per l’Arcobaleno di Nichi

Il paese delle meraviglie ha preso vita nel parco della Lagozza coinvolgendo tantissimi bambini e le loro famiglie nella Wonderland edition dell’Arcobaleno di Nichi. I sorrisi dello Stregatto, le grandi bolle del Brucaliffo, le corse del Bianconiglio, i canti di Alice e le follie della Regina di cuori hanno animato il weekend del 5 e 6 settembre per migliaia di persone, trasformando in realtà una favola carica di allegria di significato.

Soprattutto nella giornata di domenica, animatori e volontari hanno guidato i piccoli partecipanti in tante esperienze diverse di trasformazione e di magia, tra pozioni speciali, spettacoli, partite di croquet e storie fantastiche. Tutto ricordando insieme con gioia Nicholas Bertolla, bambino scomparso a 9 anni per una grave leucemia.

«Vedere tanti bambini sorridere in una giornata piena di colori è il modo più bello di ricordare il mio bimbo – afferma Elena Parascenzo, mamma di Nicholas – Per questa magia che si ripete ogni anno ringrazio di cuore tutti i volontari, i sostenitori e le persone che partecipano. Sono stati due giorni di festa bellissimi e importanti perché grazie ai fondi raccolti possiamo offrire il soggiorno in comodato gratuito al Faro per le famiglie dei bambini in cura all’Oncoematologia pediatrica di Varese».

Una missione solidale per cui si sono prodigati tutti i sostenitori dell’Arcobaleno di Nichi, con oltre cento volontari attivi con i bambini, al bar e nelle cucine accanto allo Show cooking di Mirko Vincenzi e agli aperitivi gestiti con Balthazar e Spiriti Gin. E poi la musica live di Mathias e Chiara e dei Decanter – cover band, gli spettacoli a cura del Cappellaio Matto e il musical di Alice nel Mondo delle meraviglie portato in scena dai giovanissimi allievi del Liceo Musicale Malipiero di Varese.

Aggiornamenti sui vincitori di giochi e sottoscrizioni a premi sono pubblicati sui canali social de @L’Arcobaleno di Nichi.