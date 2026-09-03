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Il Parco Lagozza di Arcisate diventa il Paese delle Meraviglie con l’Arcobaleno di Nichi

Sabato 5 e domenica 6 settembre torna la festa solidale dedicata a Nicholas Bertolla: laboratori, spettacoli, musica e giochi per sostenere le famiglie dei bambini dell’Oncoematologia pediatrica di Varese

arcobaleno nichi

Il Parco Lagozza di Arcisate si trasforma per un weekend nel Paese delle Meraviglie. Sabato 5 e domenica 6 settembre 2026 torna L’Arcobaleno di Nichi, quest’anno in versione “Wonderland”, con personaggi ispirati ad Alice, giochi, laboratori, musica, magia e proposte gastronomiche.

La manifestazione ricorda Nicholas Bertolla, scomparso a 9 anni per una leucemia, e raccoglie fondi destinati alla Fondazione Giacomo Ascoli per sostenere l’accoglienza delle famiglie dei bambini ricoverati all’Oncoematologia pediatrica di Varese negli appartamenti della Casa Arcobaleno.

Due giorni tra musica, giochi e solidarietà

La festa prende il via sabato alle 18.30 con aperitivo, seguito alle 19.30 dalla gara di Hot Dog e, dalle 21, dalla musica di Mathias & Chiara e dei Decanter.

Domenica si riparte alle 10.30 con giochi, laboratori, gonfiabili, esibizioni e spettacoli di magia per bambini. Dalle 18 spazio al musical “Alice nel mondo delle meraviglie” del Civico Liceo Musicale Malipiero di Varese, a uno spettacolo di magia e alla cena cantata di Thomas Incontri.

Per tutta la giornata sarà attivo lo stand gastronomico. La partecipazione è aperta a tutti.

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Pubblicato il 03 Settembre 2026
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