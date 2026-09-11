Il potere, le guerre e la speranza: Carnago “in scena” racconta i miracoli del Seicento ma parla dell’oggi

La peste, le guerre, le invasioni, i soprusi dei potenti. E, dall’altra parte, uomini e donne che davanti alla paura cercano una speranza alla quale aggrapparsi. Sono storie vecchie di quattro secoli, eppure capaci di parlare con sorprendente immediatezza al presente.

È questo ponte tra il Seicento e l’oggi che dà un’anima particolare alla rievocazione della Madonna dei Miracoli di Carnago, che negli anni ha assunto – grazie a diversi contributi – la veste di una rappresentazione teatrale popolare, dal semplice racconto a un testo in grado a dialogare con il mondo d’oggi

L’edizione 2026 – intitolata “La voce degli ultimi” – sarà in scena domenica 13 settembre.

A dare corpo alla rappresentazione saranno quest’anno trentadue interpreti, insieme a una novità: un coro chiamato a farsi voce collettiva, quasi universale, dentro una vicenda che parte dalla storia di Carnago per allargare lo sguardo molto oltre i confini del paese.

«A Carnago c’è un legame forte sia con la storia antica del paese, che affonda le radici nei Longobardi, sia con la devozione alla Madonna dei Miracoli, cui sono attribuiti diversi miracoli», racconta Mattiamichele Derinaldis, che cura la drammaturgia della rievocazione.

Le radici storiche evocate dalla rappresentazione sono profonde. Nel 1619 l’oste Paolo Trinchinetti, gravemente ferito dai “bravi” di manzoniana memoria e destinato a rimanere storpio, sarebbe guarito davanti all’immagine sacra custodita nella chiesa di San Martino. La notizia richiamò pellegrini da tutto il territorio e fu seguita dal racconto di altre guarigioni della “Madonna dei Miracoli”.

Proprio quella folla di uomini e donne arrivati a Carnago diventa uno dei punti di partenza dello spettacolo di quest’anno. La crescita rapidissima della devozione suscitò infatti l’attenzione della Curia milanese. «Ci fu un intervento della Curia di Milano, contro il rischio di una degenerazione in superstizione», spiega Derinaldis. «Di fronte a questo intervento si creò una ribellione popolare che arrivò a contrastare il diktat della diocesi e finì, alla fine, per favorire una ufficializzazione del culto, da parte dell’arcivescovo Federico Borromeo».

Mattiamichele Derinaldis

Il 21 gennaio 1621 Federico Borromeo riconobbe il culto della Madonna dei Miracoli, ancora oggi patrona del paese. Ma nella drammaturgia quell’episodio non rimane confinato alla ricostruzione storica, diviene invece il punto da cui partire per interrogare il presente.

«Il coro prende questo episodio storico e lo trasforma in un messaggio universale: anche oggi possiamo riconoscerci in questi ultimi, persone che di fronte alle difficoltà chiedono una speranza, mentre il potere cerca di controllarla».

È qui che la rievocazione di Carnago mostra la trasformazione compiuta negli ultimi decenni.

Guerre e invasioni, epidemie, violenza e prepotenza attraversano i racconti del Seicento e inevitabilmente risuonano in un presente segnato dal Covid, dalle guerre in Ucraina e in Medio Oriente e dal ritorno di poteri che sembrano sempre meno disposti a riconoscere limiti e regole. Non si tratta di sovrapporre epoche lontanissime, ma di utilizzare la storia come uno specchio: quello che accadde quasi mezzo millennio fa può ancora provocare domande sulla paura, sull’autorità, sulla fragilità e sulla capacità delle comunità di reagire.

Non è sempre stato così. La rievocazione nacque oltre trent’anni fa come sfilata delle famiglie storiche in costume. Negli anni Novanta fu soprattutto Antonio Zanoletti, attore e regista dei Filodrammatici di Milano e fondatore della Compagnia dell’Eremo, a trasformarla progressivamente in una rappresentazione scenica.

Zanoletti, scomparso nel 2023, aveva lavorato anche con figure centrali del teatro italiano come Strehler e Ronconi. «Un grande maestro», lo ricorda Derinaldis. «Voleva trasformarla sempre più in una rappresentazione. Con Antonio ogni anno raccontavamo un episodio diverso, in una dimensione molto evocativa e rievocativa».

Derinaldis è entrato nel progetto a metà dello scorso decennio. Da quel momento il racconto si è fatto progressivamente più strutturato, mantenendo però una caratteristica fondamentale: gli interpreti sono in larga parte persone del paese, uomini e donne che normalmente non fanno teatro e che ogni anno scelgono di mettersi a disposizione della rappresentazione. Un «atto collettivo», costruito insieme da professionisti, volontari e abitanti di Carnago e dei paesi vicini.

Dopo l’avvio della trasformazione ad opera di Zanoletti e dopo il quattrocentesimo anniversario del 2019, gli anni difficili della pandemia hanno lentamente innescato una nuova evoluzione. Nel 2020 e nel 2021, sotto la guida dell’attrice e regista Luisa Oneto, la manifestazione riuscì a non interrompersi, trasformandosi in una lettura a leggio compatibile con le restrizioni di quel periodo. Mentre emergeva la dimensione di resistenza in un periodo di rinnovate paure ed incertezze.

Simone Bochicchio

La nuova fase è iniziata nel 2022, quando la regia è passata al carnaghese Simone Bochicchio, formatosi alla scuola Quelli di Grock di Milano, con Derinaldis alla drammaturgia. Da allora il progetto ha accentuato il carattere propriamente teatrale e contemporaneo: non più soltanto «una ricostruzione storica teatralizzata», ma un ponte dichiarato «tra passato e presente, tra storia e attualità».

Ed è forse proprio questo il senso di La voce degli ultimi: partire dalla Madonna dei Miracoli e dalla storia più intima di Carnago senza trasformarla in un reperto da museo. Far tornare in piazza i pellegrini del Seicento, i potenti, le paure e le speranze di allora per chiedersi chi siano, quattrocento anni dopo, gli “ultimi” che continuano a domandare ascolto e vogliono «custodire una speranza».

La rievocazione “La voce degli ultimi” andrà in scena domenica 13 settembre alle 15.30 in piazza Solferino a Carnago. L’ingresso è libero. In caso di pioggia la rappresentazione si terrà nella chiesa di San Martino.