Il presepe di Venegono cerca un “Gesù bambino”, l’appello alle giovani famiglie

È solo settembre, ma la macchina organizzativa dietro al presepe vivente di Venegono è già partita. I volontari impegnati nell’allestimento della rappresentazione che accompagnerà il periodo di Natale hanno lanciato un appello rivolto alle giovani famiglie con figli nati tra il 2025 e il 2026 per interpretare Gesù bambino.

Chiunque sia interessato, può contattare gli organizzatori al numero 3479764509 per dare la propria disponibilità o chiedere ulteriori informazioni.

Un’iniziativa pensata per rendere la ricostruzione ancora più realistica e coinvolgente. «Partecipare al presepe vivente – sottolineano i volontari – non significa solo “prestare il volto” per una scena, ma entrare a far parte della storia del nostro paese. È un’esperienza indimenticabile per i genitori e un ricordo prezioso che resterà nel tempo per i vostri piccoli».

Il presepe vivente è infatti ormai una vera tradizione di Natale, anche dopo il trasferimento al castello dei padri comboniani di Venegono Superiore. Una decisione presa dopo la vendita della “benedetta”: la struttura dell’ex-oratorio femminile di Venegono Inferiore, che fino al 2024 ha ospitato la rappresentazione.