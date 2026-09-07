Il Pride sta per arrivare a Legnano, a Radio Materia l’intervista agli organizzatori

Mancano pochi giorni al Legnano Pride, la parata per i diritti che attraverserà la città del Carroccio domenica 13 settembre, con partenza da piazza Monumento e arrivo in piazza Mercato. Sarà la prima edizione della manifestazione, nata dalla volontà di portare anche in provincia un momento di partecipazione e confronto sui diritti e dare voce alle persone e alle comunità che rischiano di rimanere ai margini.

Per capire che cos’è il Legnano Pride, perché nasce e come sarà organizzata la giornata del 13 settembre, abbiamo invitato a Radio Materia, la radio libera di VareseNews, gli organizzatori Matteo Bianchi e Francesco Funaro.

Saranno ospiti lunedì 7 settembre alle 18 della trasmissione Chi l’avrebbe mai detto.

L’intervista potrà essere ascoltata in diretta su Radio Materia e sarà successivamente disponibile in podcast su LegnanoNews e VareseNews, all’interno degli articoli dedicati.