Ci sono incontri che, fin dal primo giorno, sanno indicare la strada di un intero anno. Alla scuola dell’infanzia di Gazzada il nuovo cammino è cominciato con la musica, capace di unire storie, lingue e mondi diversi. Un’esperienza di meraviglia e condivisione, raccontata dalla Fondazione Carlo Bianchi.

Galleria fotografica Il primo giorno alla scuola dell’infanzia di Gazzada: quando la bellezza comincia con la musica 4 di 13

Ogni anno, per la Fondazione Carlo Bianchi di Gazzada, il primo giorno di scuola rappresenta un momento importante, per i bambini e per chi li accoglie. È l’inizio di un nuovo cammino, un momento carico di attese e di emozioni, che vorremmo sempre capace di far presagire ai bambini la bellezza che incontreranno durante l’anno scolastico.

Per questo è importante iniziare con un’esperienza che sappia sorprendere, incuriosire e aprire alla scoperta. Quest’anno l’inizio ha avuto una forma davvero speciale: un invito a una prima a teatro, per assistere a un concerto particolare e, soprattutto, per diventarne protagonisti.

È nata così “L’Orchestra del Mondo”. Dopo aver superato un’audizione, i bambini sono entrati a far parte dell’orchestra. Hanno costruito i propri strumenti musicali e si sono preparati a vivere un’esperienza fatta di suoni, ritmi e incontri.

A raggiungerli sono stati i ragazzi della Ballafon Percussion Band, che hanno portato con sé ritmi e musiche del mondo. Insieme hanno imparato a suonare il jambé, a cantare, ballare e accompagnare i musicisti, lasciandosi coinvolgere dall’energia della musica.

E proprio attraverso la musica è nato qualcosa di ancora più importante.

L’incontro tra i bambini della scuola dell’infanzia e i minori stranieri non accompagnati di Ballafon è diventato molto più di un’esperienza musicale: è stata l’occasione per incontrarsi, conoscersi e creare una relazione.

La musica, infatti, ha una capacità speciale: mette in comunicazione anche quando non si parlano le stesse lingue. Un ritmo si può ascoltare, seguire, condividere. Un canto può arrivare prima delle parole. Un gesto può diventare un invito a stare insieme.

Forse è proprio questo il significato più profondo della musica: essere segno di qualcos’altro, di una possibilità di incontro, di armonia, di bellezza.

La musica non elimina le differenze, ma insegna a riconoscerle e a metterle insieme. Ogni voce rimane unica, ogni strumento conserva il proprio suono, ma quando tutti imparano ad ascoltarsi nasce qualcosa che nessuno potrebbe creare da solo.

E così i bambini, attraverso un gioco, un ritmo e una canzone, hanno incontrato ragazzi con storie e percorsi diversi dai loro. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di donare qualcosa di sé, della propria cultura e della propria esperienza; i bambini hanno accolto con curiosità e stupore.

È questa una delle forme più belle dell’imparare: imparare attraverso l’incontro con l’altro. Non soltanto scoprire nuovi suoni, ma scoprire che dietro quei suoni c’è una persona, una storia, un mondo.

Per questo il primo giorno di scuola è stato anche un invito alla meraviglia: orecchie aperte, occhi curiosi e cuore pronto ad ascoltare.

Perché ogni voce è unica, ogni suono racconta una storia e, quando tante voci imparano ad ascoltarsi, le differenze possono diventare armonia. Il secondo giorno di scuola tutti i piccoli musicisti dell’orchestra del teatro delle meraviglie sono andati in tournée al castello dei suoni dove il vero spettacolo è stata la loro capacità di farsi trasportare dal ritmo e muoversi al suono di una fiaba in musica.

La nostra musica è appena cominciata.