Il Pro Patria Museum celebra Stefano Tacconi, da “tigrotto” in erba alla porta di Juve e Nazionale
Il celebre calciatore disputò la stagione 1977-78 a Busto Arsizio. Giovedì 10 settembre alle 18,30 firmerà il muro del museo alla presenza di alcuni ex compagni in biancoblu
Nel 1977-78 la Pro Patria ingaggiò un giovane e promettente portiere umbro per disputare il campionato di Serie C. Il suo nome era Stefano Tacconi che, infatti, dopo l’esperienza a Busto Arsizio (foto in alto) “decollò” verso i piani più alti del calcio italiano e internazionale.
Tacconi vestì poi le maglie di Livorno, Sambenedettese e Avellino: le ottime prestazioni con i “Lupi” campani gli schiusero le porte della Juventus con cui conquistò una lunga serie di trofei arrivando a difendere la porta della Nazionale in sette occasioni. A fine carriera il portiere perugino vestì anche la maglia del Genoa con cui concluse l’esperienza in Serie A nel 1994.
Ora, per Tacconi, è tempo di tornare alle radici: giovedì 10 settembre sarà infatti ospite del Pro Patria Museum e nel corso di una breve cerimonia prevista alle ore 18,30 firmerà il muro dedicato ai Tigrotti.
Nell’occasione i responsabili del museo di via Cà Bianca hanno radunato alcuni ex giocatori biancoblu che furono compagni di squadra di Tacconi nella stagione bustocca. Al museo arriveranno quindi anche Giancarlo Aliverti, Ugo Baiguera, Carlo Foglia, Emanuele Fortunato, Ermanno Berra.
Dopo il passaggio al Pro Patria Museum (la cerimonia è aperta al pubblico), Tacconi parteciperà al secondo appuntamento della rassegna Sportivamente, dedicata ai libri sportivi, ospitata dalla concessionaria Paglini di Castellanza.
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