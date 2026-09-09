Il pub del Birrificio Sociale di Malnate è realtà: un brindisi che sostiene l’inclusione

Un nuovo spazio dove la convivialità incontra la solidarietà e l’inclusione lavorativa. Sabato 12 settembre alle ore 19.00 verrà inaugurato ufficialmente a Malnate il Pub Sociale del Birrificio Sociale di Malnate (BSM), situato nei locali dell’ex bar dell’oratorio messi a disposizione dalla Parrocchia. L’iniziativa rappresenta il compimento di un percorso iniziato nel 2017 e punta a offrire opportunità concrete di impiego per persone con fragilità, creando al contempo un punto di aggregazione aperto a tutta la cittadinanza.

Dalla birra artagnanale al progetto di inclusione

La storia del Birrificio Sociale ha preso il via nel 2017 nell’ambito del progetto comunale “Impresa in Comune”. Negli anni la realtà è cresciuta grazie all’impegno di volontari, cittadini e appassionati guidati dall’idea di trasformare la produzione di birra artigianale in un motore di riscatto sociale. Dopo aver distribuito oltre 30.000 litri di birra sul territorio varesino, il BSM compie ora un passo decisivo aprendo le porte di un proprio locale gestito e pensato per la comunità.

L’intesa con la Parrocchia e le prime assunzioni

La nascita del Pub Sociale è stata resa possibile dall’alleanza con la Parrocchia di Malnate, che ha concesso in uso gli spazi dell’ex bar oratoriano. All’interno della struttura, persone con diverse abilità possono apprendere una mansione, sviluppare competenze professionali e raggiungere una maggiore autonomia. L’impatto del progetto si declina già nei fatti con l’inserimento lavorativo di un giovane con fragilità e l’assunzione di un giovane studente universitario ed educatore dell’oratorio.

Le parole del presidente Fabio Brusa

L’apertura del nuovo locale segna un’evoluzione per il Birrificio Sociale, che da realtà produttiva si trasforma in un vero centro di aggregazione e coesione per tutte le fasce d’età. «Questo pub nasce per essere prima di tutto un luogo di opportunità – il commento di Fabio Brusa, presidente del BSM – Ogni birra servita racconta una storia fatta di lavoro, dignità, inclusione e partecipazione. Vogliamo che diventi la casa di tutti: un luogo dove incontrarsi, stare bene insieme e costruire una comunità più accogliente».

I dettagli dell’inaugurazione

La festa d’inaugurazione si terrà sabato 12 settembre a partire dalle 19.00, con ingresso libero. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per conoscere da vicino i protagonisti del progetto, visitare i locali ristrutturati e degustare le birre artigianali del territorio, sostenendo un’iniziativa che coniuga la qualità del prodotto locale con un concreto valore sociale.