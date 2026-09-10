Il revival Mv Agusta compie 30 anni: appuntamento il 12 e 13 settembre a Cascina Costa di Samarate

Manca poco alla trentesima edizione del Revival MV Agusta, appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di moto storiche, che si terrà sabato 12 e domenica 13 settembre 2026. Teatro dell’evento l’area parcheggio di via Gramsci a Cascina Costa di Samarate (VA), ad un passo dalla storica sede del marchio MV Agusta.

Per tale occasione sarà presente, insieme ai campioni che hanno reso celebre il marchio MV Agusta, il team Extreme: durante tutta la giornata di domenica sarà con noi Luca Ottaviani, campione del CIV 2026 SS600NG. Insieme al Team Manager Paolo Caravita, ripercorreremo le tappe di una stagione fantastica che ha portato all’ennesimo titolo.

All’esclusività della celebrazione verrà abbinato l’invito ai principali registri storici rappresentanti delle celebri sfide in pista con il marchio varesino ed ai moto club internazionali per suggellare la fratellanza nel segno della produzione MV Agusta.

Anche la produzione moderna MV Agusta sarà protagonista nello spazio dedicato al MV Agusta Owners Meeting, con l’esposizione di tutte le moto dei partecipanti: dei veri e propri capolavori a due ruote.

In occasione di questo importante raduno cade anche la diciannovesima edizione del Magni Owners Meeting: in una apposita area si raduneranno tutti i possessori di motociclette Magni che uniranno il rombo delle loro moto per ricordare l’indimenticabile Arturo.

Nel pomeriggio ritorna una delle attrazioni più attese del raduno, ovvero la sfilata delle moto lungo il circuito cittadino. Due ruote, sia storiche che moderne, da ammirare in movimento e da vicino, per rivivere in maniera vibrante la storia del marchio MV Agusta.

Rari esemplari da corsa e moto stradali saranno esposti in una mostra statica a disposizione dei visitatori. Il rombo dei motori da competizione e la presenza dei campioni che li hanno condotti in pista ci riporterà per un giorno ai fasti dell’epoca d’oro del marchio.

Motoclub Internazionale MV Agusta ASD

Cas. Post. 13

21017 Cascina Costa di Samarate (Varese)

www.motoclub-mvagusta.it info@motoclub-mvagusta.it

MV AGUSTA OWNERS MEETING

Quale occasione migliore per sfoggiare la propria MV Agusta e scambiare opinioni con altri bikers e appassionati? La passione unisce e quando si tratta di essere possessori della moto più bella del mondo è ancora più bello condividere.

Moto da tutta Europa, originali o personalizzate all’inverosimile… tutte nel piazzale pronte per essere ammirate e fotografate.

19° MAGNI OWNERS MEETING

Chi non ha mai sentito parlare del mitico Arturo Magni, l’uomo che ha diretto il Reparto corse MV Agusta ed ha contribuito alle vittorie di Giacomo Agostini? II Raduno che riunisce le moto che ha progettato e costruito dopo il ritiro dalle corse vi darà l’opportunità di scoprire ed ammirare tutta la sua geniale produzione e conoscere tutti gli estimatori del suo marchio.

AREA REGISTRI STORICI

Per rivivere l’adrenalina delle celebri sfide in pista tra il marchio varesino del Conte Agusta e le famose case motociclistiche dell’epoca. I registri storici esporranno i loro capolavori a due ruote, grande opportunità per ammirare le varie soluzioni tecniche adottate dalle varie case per poter battere la motocicletta di Cascina Costa

LA MOTOTERAPIA

Ritorna anche quest’anno uno spazio atteso e molto partecipato, quello della mototerapia gestito dall’associazione di volontariato No Barriers. I volontari saranno a disposizione delle persone con disabilità per far passare qualche momento di spensieratezza in sella alle moto, in tutta sicurezza.

La solidarietà però passa anche dalle quattro ruote: i ragazzi dell’associazione Le Gocce arriveranno a Cascina Costa alle 9.30 di domenica mattina a bordo delle auto messe a disposizione dai soci del gruppo Le Vecchie Glorie di Albizzate. E dopo via verso Albizzate per il pranzo.

Motoclub Internazionale MV Agusta ASD

Cas. Post. 13

21017 Cascina Costa di Samarate (Varese)

www.motoclub-mvagusta.it info@motoclub-mvagusta.it

IL CIRCUITO

La sfilata pomeridiana delle moto storiche, moto moderne e moto da competizione su uno degli ultimi circuiti cittadini esistenti è un’occasione unica per vedere e soprattutto sentire da vicino il rombo delle mitiche MV Agusta.

Piloti professionisti impegnati nei vari campionati con le moto MV Agusta, daranno spettacolo con la loro bravura ed abilità.

PROGRAMMA DELL’EVENTO

Sabato 12 settembre

ore 14.00 motogiro (programma da definire) partenza Cascina Costa di Samarate

ore 19.30 cena

Domenica 13 settembre

ore 09.00 apertura iscrizioni ed esposizione moto a Cascina Costa di Samarate

ore 14.00 inizio sfilate ed esibizione moto storiche

ore 17.30 chiusura manifestazione

Per seguire la manifestazione con aggiornamenti LIVE e per ulteriori informazioni:

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