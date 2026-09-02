Il Ri.Ver Festival si apre a Saronno: dal 4 al 6 settembre il torrente Lura protagonista tra arte e cultura
Venerdì 4 settembre alle 18 l'inaugurazione alla Cascina della Vigna, poi lo spettacolo teatrale Plasticamare al Parco Territoriale e tanti eventi gratuiti nei comuni del territorio del Parco del Lura
Prende il via il Ri.Ver Festival, il festival culturale del torrente Lura, che per la sua prima edizione porterà a Saronno e in altri comuni del territorio, dal 4 al 6 settembre, artisti, associazioni e cittadini attorno a un tema comune: il torrente come luogo di incontro, relazione e appartenenza.
Un festival per raccontare il torrente come ecosistema vivo
Promosso nell’ambito del progetto RIVERLHAB – Rinaturalizzazione Verde degli Habitat Fluviali, finanziato dal Programma Interreg Italia-Svizzera, il festival si propone di dare centralità al corso d’acqua e alla valle come spazi vivi del territorio, valorizzandone il patrimonio ambientale, culturale e sociale e promuovendo una maggiore consapevolezza del legame tra comunità e paesaggio. Le proposte in programma racconteranno il Lura non solo come elemento naturale, ma come ecosistema dinamico, capace di custodire biodiversità, memorie e relazioni.
Attraverso attività artistiche, culturali e partecipative, il festival vuole mettere in luce il valore del torrente come risorsa preziosa per l’equilibrio ambientale e per la qualità della vita di chi abita questi territori, ma anche come spazio culturale e simbolico di incontro tra uomo e natura, dove pratiche contemporanee, saperi locali e linguaggi artistici si intrecciano generando nuove forme di partecipazione e cura condivisa del paesaggio. L’intento è stimolare nei cittadini azioni concrete di sensibilizzazione e tutela del territorio, per costruire una comunità più consapevole e attiva nel rapporto con il proprio ambiente naturale.
L’inaugurazione alla Cascina della Vigna
Il festival si apre ufficialmente venerdì 4 settembre alle 18 alla Cascina della Vigna di Saronno, uno spazio simbolico immerso nel territorio, che l’evento intende raccontare attraverso arte, letteratura e partecipazione. Un’occasione per cittadini, associazioni e appassionati di cultura e ambiente di ritrovarsi insieme e dare il via a un percorso che accompagnerà il pubblico alla scoperta del valore storico, naturalistico e sociale dei luoghi attraversati dal Lura.
Questo il programma della serata:
ore 18.00 – 18.20: saluti istituzionali
ore 18.20 – 19.20: lettura a cura dell’autore Giuseppe Guinn del libro “Noi del Lura“, un viaggio tra storie, ricordi ed esperienze legate al territorio attraverso una selezione di brani tratti dal libro
ore 19.20 – 20.20: rinfresco
Plasticamare, lo spettacolo teatrale al Parco Territoriale
La serata prosegue poi al Parco Territoriale di Saronno con Plasticamare, spettacolo teatrale a cura di Tim Teatro in Mostra che invita il pubblico a riflettere sul rapporto tra uomo e ambiente e sulle conseguenze dell’inquinamento degli ecosistemi. Attraverso il linguaggio del teatro, il tema della sostenibilità viene affrontato con sensibilità e coinvolgimento, offrendo spunti di riflessione adatti a tutte le età.
La partecipazione a entrambi gli appuntamenti è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione: per l’inaugurazione tramite questo link, per lo spettacolo Plasticamare tramite questo link.
Eventi in tanti comuni attorno al Lura
Il River Festival proporrà iniziative ed eventi in diversi comuni del Parco del Lura con attività a tema torrente con il RI.VER Festival, la prima edizione del festival dove il Lura diventa protagonista di un racconto collettivo che attraversa natura, paesaggio e comunità. I partecipanti avranno l’opportunità di esplorare la Valle del Lura, conoscere gli habitat che caratterizzano il corso d’acqua, approfondire il ruolo delle infrastrutture verdi nella mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici.
«Il fiume non è soltanto un elemento del paesaggio: è una presenza viva che attraversa territori, unisce comunità e custodisce biodiversità, storia e identità – spiegano gli organizzatori -. Con questo spirito nasce il Ri.Ver Festival, un appuntamento dedicato alla scoperta, alla valorizzazione e alla cura degli ecosistemi fluviali».
Tutto il programma
Venerdì 4 SETTEMBRE
18:00 | Inaugurazione festival Cascina della Vigna, Saronno. Segue piccolo rinfresco.
20:30 | “Plasticamare” Parco Territoriale di Saronno
Sabato 5 SETTEMBRE
09:00 | “Meditazione dinamica di OSHO” Parco Territoriale di Saronno
09:00 | “La biciclettata è per tutti” Ingresso Parco del Lura Via Don Volpi, Saronno
09:00 e 11:30 | “V.O.G. – Dalla ginnastica dolce al Do In” Parco Territoriale di Saronno
09:30 | “Pedrinate – Collina del Penz – Santo Stefano: itinerario panoramico ad anello tra natura e storia” Piazza della chiesa S. Croce a Pedrinate
09:30 | “Lanterne del fiume” Parco della Rosa Camuna di Lainate
dalle 10:00 alle 12:00 / dalle 14:00 alle 19:00 | “Acqua che vive…Natura in movimento” Nuovo Museo della Api di Bregnano, Via Prava
14:00 | “Camminando con Susi” Passerella ciclopedonale di Via Monte Resegone a Lomazzo
15:00 | “Fossili del Lura” Parco della Rosa Camuna di Lainate
15:00 e 17:00 | “Lura: sogni al chiaro di luna” Ingresso dal Parco Via B. Luini – Rovello Porro
15:00 | “Climate Fresk” Palazzo Visconti – Saronno
17:00 | “Le figlie del Dio Lura” Prati del Ceppo a Lomazzo
dalle 20:00 alle 23:00 | “Il respiro del Lura” Palazzo Visconti – Saronno
Domenica 6 SETTEMBRE
09:00 e 11:00 | “Attraverso il Lura. Elogio della lentezza e dell’invisibile” Ingresso del Parco del Lura Via Como, Rovellasca
09:00 | “Anello della Valle della Motta”: tra Laveggio, mulini e paesaggi di frontiera Parcheggio Mulino del Daniello, Coldrerio
09:00 e 11:00 | “V.O.G. – Dalla ginnastica dolce al Do In” Parco Territoriale di Caronno Pertusella
10:00 | “Note lungo il Lura” Parco Territoriale Saronno
10:00 | “Il ponte dei fiori romantici” Museo G. Gianetti, Via Carcano 9 – Saronno
dalle 10:00 alle 12:00 / dalle 14:00 alle 19:00 | “Acqua che vive…Natura in movimento” Nuovo Museo della Api di Bregnano, Via Prava
10:15 e 11:45 | “Gioco del torrente Lura – incontro di playtest con la comunità!” Palazzo Visconti – Saronno
dalle 14:00 alle 18:00 | “Da piantina a parco: una storia da coltivare” Palazzo Visconti – Saronno
15:00 | “Il ponte musicale” Museo G. Gianetti, Via Carcano 9 – Saronno
15:00 | “InsiemeCanto – A choir experience” Parco Territoriale di Saronno
15:00 | “Storie d’acqua. Il fiume racconta” Laghetto Pasquè Caslino al Piano (Cadorago)
15:00 e 17:00 | “Lura: sogni al chiaro di luna” Nuovo Museo delle Api di Bregnano, Via Prava
dalle 20:00 alle 23:00 | “Il respiro del Lura” Palazzo Visconti – Saronno
Tutto il programma a questo link
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Il calo demografico svuota le scuole: in quattro anni 103 classi e quasi 5mila studenti in meno
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Felice su "Ciak si gira!", alla scuola Mazzini di Varese le riprese del nuovo film di Emanuele Mattana
lenny54 su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
principe.rosso su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.