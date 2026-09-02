Il Ri.Ver Festival si apre a Saronno: dal 4 al 6 settembre il torrente Lura protagonista tra arte e cultura

Prende il via il Ri.Ver Festival, il festival culturale del torrente Lura, che per la sua prima edizione porterà a Saronno e in altri comuni del territorio, dal 4 al 6 settembre, artisti, associazioni e cittadini attorno a un tema comune: il torrente come luogo di incontro, relazione e appartenenza.

Un festival per raccontare il torrente come ecosistema vivo

Promosso nell’ambito del progetto RIVERLHAB – Rinaturalizzazione Verde degli Habitat Fluviali, finanziato dal Programma Interreg Italia-Svizzera, il festival si propone di dare centralità al corso d’acqua e alla valle come spazi vivi del territorio, valorizzandone il patrimonio ambientale, culturale e sociale e promuovendo una maggiore consapevolezza del legame tra comunità e paesaggio. Le proposte in programma racconteranno il Lura non solo come elemento naturale, ma come ecosistema dinamico, capace di custodire biodiversità, memorie e relazioni.

Attraverso attività artistiche, culturali e partecipative, il festival vuole mettere in luce il valore del torrente come risorsa preziosa per l’equilibrio ambientale e per la qualità della vita di chi abita questi territori, ma anche come spazio culturale e simbolico di incontro tra uomo e natura, dove pratiche contemporanee, saperi locali e linguaggi artistici si intrecciano generando nuove forme di partecipazione e cura condivisa del paesaggio. L’intento è stimolare nei cittadini azioni concrete di sensibilizzazione e tutela del territorio, per costruire una comunità più consapevole e attiva nel rapporto con il proprio ambiente naturale.

L’inaugurazione alla Cascina della Vigna

Il festival si apre ufficialmente venerdì 4 settembre alle 18 alla Cascina della Vigna di Saronno, uno spazio simbolico immerso nel territorio, che l’evento intende raccontare attraverso arte, letteratura e partecipazione. Un’occasione per cittadini, associazioni e appassionati di cultura e ambiente di ritrovarsi insieme e dare il via a un percorso che accompagnerà il pubblico alla scoperta del valore storico, naturalistico e sociale dei luoghi attraversati dal Lura.

Questo il programma della serata:

ore 18.00 – 18.20: saluti istituzionali

ore 18.20 – 19.20: lettura a cura dell’autore Giuseppe Guinn del libro “Noi del Lura“, un viaggio tra storie, ricordi ed esperienze legate al territorio attraverso una selezione di brani tratti dal libro

ore 19.20 – 20.20: rinfresco

Plasticamare, lo spettacolo teatrale al Parco Territoriale

La serata prosegue poi al Parco Territoriale di Saronno con Plasticamare, spettacolo teatrale a cura di Tim Teatro in Mostra che invita il pubblico a riflettere sul rapporto tra uomo e ambiente e sulle conseguenze dell’inquinamento degli ecosistemi. Attraverso il linguaggio del teatro, il tema della sostenibilità viene affrontato con sensibilità e coinvolgimento, offrendo spunti di riflessione adatti a tutte le età.

La partecipazione a entrambi gli appuntamenti è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione: per l’inaugurazione tramite questo link, per lo spettacolo Plasticamare tramite questo link.

Eventi in tanti comuni attorno al Lura

Il River Festival proporrà iniziative ed eventi in diversi comuni del Parco del Lura con attività a tema torrente con il RI.VER Festival, la prima edizione del festival dove il Lura diventa protagonista di un racconto collettivo che attraversa natura, paesaggio e comunità. I partecipanti avranno l’opportunità di esplorare la Valle del Lura, conoscere gli habitat che caratterizzano il corso d’acqua, approfondire il ruolo delle infrastrutture verdi nella mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici.

«Il fiume non è soltanto un elemento del paesaggio: è una presenza viva che attraversa territori, unisce comunità e custodisce biodiversità, storia e identità – spiegano gli organizzatori -. Con questo spirito nasce il Ri.Ver Festival, un appuntamento dedicato alla scoperta, alla valorizzazione e alla cura degli ecosistemi fluviali».

Tutto il programma

Venerdì 4 SETTEMBRE

18:00 | Inaugurazione festival Cascina della Vigna, Saronno. Segue piccolo rinfresco.

20:30 | “Plasticamare” Parco Territoriale di Saronno

Sabato 5 SETTEMBRE

09:00 | “Meditazione dinamica di OSHO” Parco Territoriale di Saronno

09:00 | “La biciclettata è per tutti” Ingresso Parco del Lura Via Don Volpi, Saronno

09:00 e 11:30 | “V.O.G. – Dalla ginnastica dolce al Do In” Parco Territoriale di Saronno

09:30 | “Pedrinate – Collina del Penz – Santo Stefano: itinerario panoramico ad anello tra natura e storia” Piazza della chiesa S. Croce a Pedrinate

09:30 | “Lanterne del fiume” Parco della Rosa Camuna di Lainate

dalle 10:00 alle 12:00 / dalle 14:00 alle 19:00 | “Acqua che vive…Natura in movimento” Nuovo Museo della Api di Bregnano, Via Prava

14:00 | “Camminando con Susi” Passerella ciclopedonale di Via Monte Resegone a Lomazzo

15:00 | “Fossili del Lura” Parco della Rosa Camuna di Lainate

15:00 e 17:00 | “Lura: sogni al chiaro di luna” Ingresso dal Parco Via B. Luini – Rovello Porro

15:00 | “Climate Fresk” Palazzo Visconti – Saronno

17:00 | “Le figlie del Dio Lura” Prati del Ceppo a Lomazzo

dalle 20:00 alle 23:00 | “Il respiro del Lura” Palazzo Visconti – Saronno

Domenica 6 SETTEMBRE

09:00 e 11:00 | “Attraverso il Lura. Elogio della lentezza e dell’invisibile” Ingresso del Parco del Lura Via Como, Rovellasca

09:00 | “Anello della Valle della Motta”: tra Laveggio, mulini e paesaggi di frontiera Parcheggio Mulino del Daniello, Coldrerio

09:00 e 11:00 | “V.O.G. – Dalla ginnastica dolce al Do In” Parco Territoriale di Caronno Pertusella

10:00 | “Note lungo il Lura” Parco Territoriale Saronno

10:00 | “Il ponte dei fiori romantici” Museo G. Gianetti, Via Carcano 9 – Saronno

dalle 10:00 alle 12:00 / dalle 14:00 alle 19:00 | “Acqua che vive…Natura in movimento” Nuovo Museo della Api di Bregnano, Via Prava

10:15 e 11:45 | “Gioco del torrente Lura – incontro di playtest con la comunità!” Palazzo Visconti – Saronno

dalle 14:00 alle 18:00 | “Da piantina a parco: una storia da coltivare” Palazzo Visconti – Saronno

15:00 | “Il ponte musicale” Museo G. Gianetti, Via Carcano 9 – Saronno

15:00 | “InsiemeCanto – A choir experience” Parco Territoriale di Saronno

15:00 | “Storie d’acqua. Il fiume racconta” Laghetto Pasquè Caslino al Piano (Cadorago)

15:00 e 17:00 | “Lura: sogni al chiaro di luna” Nuovo Museo delle Api di Bregnano, Via Prava

dalle 20:00 alle 23:00 | “Il respiro del Lura” Palazzo Visconti – Saronno

Tutto il programma a questo link