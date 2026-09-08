Il ritorno di Sotto la Cloche: a tavola con la biologa marina Sara Biancardi



In questo episodio del programma radiofonico Sotto la cloche, i conduttori Rose e Dome ospitano la biologa marina Sara Biancardi per esplorare il legame tra scienza, mare e cucina. La conversazione si focalizza sulla figura professionale dell’osservatore della pesca, descrivendo l’esperienza diretta di Sara sui pescherecci dedicati alla cattura del tonno rosso.

Vengono approfonditi temi cruciali come la sostenibilità ittica, le normative europee sulle quote di pesca e la distinzione tra specie selvatiche e allevate. Gli interventi chiariscono inoltre falsi miti comuni, offrendo consigli pratici su come interpretare correttamente le etichette alimentari e le zone FAO. Il dialogo si conclude con riflessioni sulla biodiversità del Mediterraneo e sull’importanza di un consumo ittico consapevole e locale. Ascolta la puntata.