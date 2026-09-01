Il saluto dell’IC Varese 3 Vidoletti alla preside Sommaruga e il benvenuto alla nuova dirigente De Fiores

Dopo sei anni alla guida del nostro Istituto, la Dirigente scolastica Silvia Sommaruga si appresta a intraprendere un nuovo cammino professionale, avendo chiesto e ottenuto il trasferimento presso l’ISIS “Don Milani” di Tradate.

Era l’anno scolastico 2020/21 quando è arrivata nel nostro Istituto, in un momento del tutto particolare e difficile, segnato dalla pandemia e dall’incertezza che il Covid aveva portato nella vita di tutti e, in modo particolare, nelle comunità scolastiche.

È stato un inizio tutt’altro che semplice, che ha richiesto presenza, capacità di affrontare situazioni nuove e imprevedibili e grande disponibilità. E proprio la presenza è stata una delle caratteristiche che ha accompagnato questi sei anni: la dirigente è stata una presenza concreta e costante nella nostra scuola, accanto al personale, agli studenti e alle famiglie, condividendo la quotidianità dell’Istituto e le tante sfide che, negli anni, si sono presentate.

Sei anni sono un periodo lungo, fatto di persone, relazioni, scelte, progetti, difficoltà e soddisfazioni. Un percorso nel quale ha dedicato alla nostra scuola tempo, energie, passione e professionalità, contribuendo alla sua crescita e accompagnandola attraverso cambiamenti e nuove esigenze.

Ogni comunità scolastica è fatta di persone diverse, con sensibilità, idee e punti di vista che non necessariamente coincidono sempre. Ed è proprio nel confronto, anche quando le prospettive possono essere differenti, che una comunità cresce e trova nuove strade. Non tutto deve necessariamente essere visto allo stesso modo per riconoscere il valore di un operato: a raccontarlo, più delle singole opinioni, sono il lavoro svolto e soprattutto i risultati raggiunti.

E guardando a questi anni, sono molte le cose belle che possiamo riconoscere: progetti realizzati, esperienze condivise, obiettivi raggiunti e una scuola che ha continuato a lavorare, a crescere e a guardare avanti.

Per questo il nostro saluto vuole essere innanzitutto un saluto di gratitudine. Grazie per questi sei anni, per la presenza, per l’impegno e per tutto ciò che è stato costruito lungo questo tratto di strada. Porteremo con noi ciò che di positivo abbiamo condiviso e ci auguriamo che anche per la Dirigente questi anni possano rappresentare un capitolo importante e significativo della sua esperienza professionale.

Le rivolgiamo quindi il nostro più sincero augurio per il nuovo incarico, con la speranza che il futuro le riservi un cammino sereno, ricco di nuove soddisfazioni e di altrettanti traguardi.

Allo stesso tempo, con entusiasmo e fiducia, diamo il benvenuto alla nuova Dirigente scolastica Rita De Fiores.

A lei rivolgiamo il nostro augurio di buon lavoro e l’auspicio che possa sentirsi presto parte della nostra comunità scolastica, trovando persone disponibili al dialogo, al confronto e alla collaborazione.

Inizia così un nuovo capitolo per il nostro Istituto. Un nuovo percorso da costruire insieme, con lo sguardo rivolto al futuro e con la consapevolezza che, al di là dei ruoli e delle persone che cambiano, ciò che rimane al centro del nostro lavoro sono la scuola, i nostri studenti e il loro diritto a crescere, imparare e costruire con fiducia il proprio futuro.

Gli insegnanti del IC Varese 3 Vidoletti