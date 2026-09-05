Il sì di Luì e Sofì: i Me contro Te trasformano il loro matrimonio in uno show live a Milano
La celebre coppia di YouTuber, composta da Luigi Calagna e Sofia Scalia, si sposa sabato 5 settembre all'Arena di Milano davanti a migliaia di fan e in diretta streaming
Una promessa d’amore che diventa spettacolo pubblico per migliaia di giovanissimi e famiglie. Sabato 5 settembre, a Milano, Luigi Calagna e Sofia Scalia, noti al grande pubblico come Luì e Sofì dei “Me contro Te”, si sono scambiati le fedi nuziali all’interno di “The Wedding Show”, un evento imponente ideato per unire la cerimonia civile ufficiale a un grande appuntamento di intrattenimento.
Dopo dieci anni di carriera condivisa sul web, la coppia siciliana ha scelto di celebrare il proprio matrimonio civile direttamente sul palco dell’Unipol Forum di Assago (Milano Arena). Davanti a un funzionario del Comune incaricato di convalidare l’unione legale, i due creator hanno letto le promesse nuziali inserite nel contesto di uno show completo di musica, coreografie ed effetti speciali e moltissimi invitati, tra cui creator e influencer. Per consentire la partecipazione anche a chi non ha acquistato i biglietti per la presenza dal vivo, la cerimonia e le esibizioni vengono trasmesse in diretta streaming gratuita sul canale Twitch ufficiale del du: alle 18, collegate c’erano circa centomila persone .
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