Il sindaco di Samarate dopo le dimissioni di Cariglino: “Una perdita. C’erano divergenze ma mai si è arrivati a divisioni in giunta”

Le dimissioni dell’assessora Alessandra Cariglino lasciano «amarezza» nel sindaco di Samarate. A poche ore di distanza dall’annuncio, a commentare la scelta dell’ormai ex componente dell’esecutivo è il primo cittadino Alessandro Ferrazzi, che riconosce le difficoltà e le divergenze emerse negli ultimi mesi, ma sottolinea come il confronto non abbia mai portato a vere e proprie spaccature all’interno della squadra di governo.

«C’erano state divergenze ma nell’ultimo periodo stavamo impostando il lavoro in modo diverso» spiega Ferrazzi. «Avevamo già avuto sentore della possibilità che Alessandra lasciasse e mi sarebbe dispiaciuto molto perderla come compagna di giunta. Certamente ci sono state delle incomprensioni, ma abbiamo sempre trovato la quadra e non ci siamo mai divisi in giunta».

Secondo Ferrazzi, Cariglino aveva inizialmente prospettato la possibilità di proseguire il proprio incarico fino a dicembre. Poi la decisione ha subito un’accelerazione. «Mi ha spiegato le sue ragioni – continua il sindaco – e nella lettera di dimissioni scrive con onestà delle divergenze emerse, ma anche dello sforzo comune di fare il bene della città».

Ferrazzi non nasconde una certa amarezza, non solo per l’addio di Cariglino, ma anche per le difficoltà incontrate dall’amministrazione nel portare avanti tutti gli obiettivi che si era prefissata. «Abbiamo incontrato difficoltà, in questi due anni, anche per le carenze di organico degli uffici». Tra gli aspetti organizzativi che hanno pesato – dice il sindaco – c’è anche la convivenza, all’interno dello stesso ufficio, di settori impegnativi come Ecologia e Lavori pubblici, due deleghe in mano rispettivamente a Ferrazzi e a Cariglino: «Capitava che si dovesse scegliere se mandare avanti una pratica o un’altra».

Ed è a questo che si riferiva probabilmente Cariglino quando parlava di diverse priorità. «Demoralizza un po’ non riuscire sempre a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo dati. Credo che anche Alessandra abbia sentito questa fatica», dice oggi il sindaco. Che richiama anche le difficoltà nelle ultime settimane a causa della necessità di gestire i danni creati dal maltempo, con l’affidamento dello sgombero delle piante abbattute o danneggiate, dopo la prima messa in sicurezza da parte di Protezione Civile e volontari civici («cui va il mio ringraziamento»).

Al di là delle questioni amministrative e politiche, Ferrazzi sottolinea soprattutto il rapporto personale con l’ex assessora: «Dal lato umano per me è una perdita. Tutta la giunta chiedeva che lei rimanesse».

Chi sarà il nuovo assessore ai lavori pubblici a Samarate?

Ora si apre il tema della sostituzione di Cariglino e, più in generale, dell’assetto della giunta. Nei prossimi giorni è previsto «un confronto tra la giunta e Samarate al Centro», la componente politica che aveva espresso l’assessora. «Di nomi validi ne hanno», osserva Ferrazzi.

Sul tavolo non c’è però necessariamente una semplice sostituzione con le medesime deleghe. Il sindaco non esclude infatti un rimescolamento più ampio delle competenze all’interno dell’esecutivo: «Potrebbe esserci una redistribuzione delle deleghe. Io stesso ne ho diverse che oggi sono in capo a me», lasciando intendere che potrebbe lasciarne altre a un assessore o assessora della squadra.