Il teleriscaldamento di Varese apre le porte: visita alla centrale di Acinque in via Ottorino Rossi

Una giornata per entrare nel cuore del sistema che da oltre trent’anni contribuisce a riscaldare una parte della città di Varese. Sabato 19 settembre la centrale di teleriscaldamento di via Ottorino Rossi 19 aprirà le proprie porte ai cittadini nell’ambito di Impianti Aperti, il ciclo di visite gratuite promosso dal Gruppo Acinque nei territori in cui opera.

Le visite inizieranno alle 9 e proseguiranno per tutta la giornata. Per partecipare è necessario prenotarsi attraverso la piattaforma Eventbrite (CLICCATE QUI per accedere direttamente alla pagina). La centrale di via Ottorino Rossi rappresenta il cuore della rete di teleriscaldamento varesina, un sistema attivo dal 1992 e oggi gestito da Acinque Tecnologie. La rete si sviluppa per 16 chilometri nella zona sud-est della città e raggiunge oltre 150 utenze, tra condomini, attività commerciali e industriali ed edifici pubblici. Tra questi ci sono anche il polo dell’Università dell’Insubria, la Fondazione Molina, il Comune e l’ospedale di Varese.

Complessivamente il sistema serve circa 12 mila appartamenti equivalenti e si basa sul calore prodotto dalla centrale di cogenerazione. I motori dell’impianto permettono infatti di produrre contemporaneamente energia elettrica e recuperare l’energia termica generata durante il processo, riducendo così il consumo di combustibile e recuperando una quota di energia che altrimenti sarebbe dispersa.

Nel corso del 2025 la centrale ha prodotto ed erogato 63 GWh di energia termica. A rendere particolare il sistema varesino c’è anche la presenza di un impianto solare termico che affianca la produzione della centrale sfruttando l’energia del sole. I pannelli possono arrivare a produrre in un anno circa 450 MWh di energia termica, una quantità equivalente al fabbisogno di acqua calda sanitaria di circa 150 appartamenti.

Secondo i dati forniti da Acinque, il contributo del solare termico consente inoltre di evitare ogni anno il consumo di combustibili fossili equivalente a 43 tonnellate di petrolio e l’emissione in atmosfera di circa 108 tonnellate di CO2.

L’appuntamento varesino rientra in un progetto più ampio con cui Acinque sceglie di rendere accessibili al pubblico alcuni dei propri impianti. Nella precedente edizione le visite hanno coinvolto complessivamente circa 700 cittadini. L’obiettivo, spiega il presidente del Gruppo Acinque Matteo Barbera, è duplice: da una parte aumentare la consapevolezza sui temi dell’energia e sull’utilizzo delle risorse naturali, dall’altra far conoscere il patrimonio tecnologico e professionale presente nei territori in cui il gruppo opera.

Dopo Varese, il calendario di Impianti Aperti 2026 prevede altre due tappe: sabato 26 settembre sarà possibile visitare la centrale del teleriscaldamento di Busto Arsizio, mentre sabato 10 ottobre toccherà alla centrale di Monza Nord.