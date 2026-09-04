Varese News

Sport

Il Varese dà il via la campagna abbonamenti: con la tessera anche un buono vacanza in regalo

La società biancorossa apre le vendite per le tessere della nuova stagione mettendo in palio un soggiorno di sette giorni per quattro persone per tutti coloro che sceglieranno di abbonarsi

stadio franco ossola varese

Tutto pronto in casa biancorossa in vista del prossimo campionato di Serie D. Il Varese FC lancia la nuova campagna tessere per la stagione 2026/2027 e chiama a raccolta i propri sostenitori. L’obiettivo della società è riempire gli spalti dello Stadio Franco Ossola di Masnago fin dalla prima giornata per spingere la squadra durante l’intero arco del torneo.

Il regalo per i tifosi: una settimana di relax per quattro persone

Anche per questa annata la dirigenza ha scelto di premiare chi decide di dare fiducia al progetto sportivo sottoscrivendo la tessera annuale. Attraverso il rinnovo della partnership con l’azienda Re Regalo, ogni sostenitore riceverà un voucher omaggio valido per un soggiorno di 7 giorni per 4 persone. La struttura ricettiva potrà essere scelta tra circa cento resort convenzionati distribuiti in Italia e all’estero.

La gestione dei voucher tra vendita fisica e procedura web

I dettagli relativi alla consegna del premio cambiano a seconda dell’opzione di acquisto selezionata dal tifoso. Chi sceglierà la modalità fisica riceverà il buono vacanza in formato cartaceo direttamente al momento della sottoscrizione allo sportello. Per gli utenti che preferiranno completare l’operazione attraverso i canali digitali, il coupon in formato elettronico verrà recapitato all’indirizzo di posta elettronica fornito in fase di registrazione nel corso del mese di ottobre 2026.

Finestra temporale, orari e botteghini a Masnago

La campagna abbonamenti rimarrà aperta da sabato 5 settembre fino a sabato 12 settembre 2026. Per tutti coloro che intendono recarsi di persona negli uffici dello Stadio Franco Ossola, la società ha previsto due giornate dedicate alla vendita diretta: sabato 5 settembre 2026: aperture degli sportelli dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e sabato 12 settembre 2026, prima della gara contro la Pro Sesto, aperture degli sportelli dalle ore 12:00 alle ore 14:00

Il Varese apre la campagna abbonamenti: “La duménega cunti l’è püssée bèla”

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Settembre 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.