Il Varese dà il via la campagna abbonamenti: con la tessera anche un buono vacanza in regalo
La società biancorossa apre le vendite per le tessere della nuova stagione mettendo in palio un soggiorno di sette giorni per quattro persone per tutti coloro che sceglieranno di abbonarsi
Tutto pronto in casa biancorossa in vista del prossimo campionato di Serie D. Il Varese FC lancia la nuova campagna tessere per la stagione 2026/2027 e chiama a raccolta i propri sostenitori. L’obiettivo della società è riempire gli spalti dello Stadio Franco Ossola di Masnago fin dalla prima giornata per spingere la squadra durante l’intero arco del torneo.
Il regalo per i tifosi: una settimana di relax per quattro persone
Anche per questa annata la dirigenza ha scelto di premiare chi decide di dare fiducia al progetto sportivo sottoscrivendo la tessera annuale. Attraverso il rinnovo della partnership con l’azienda Re Regalo, ogni sostenitore riceverà un voucher omaggio valido per un soggiorno di 7 giorni per 4 persone. La struttura ricettiva potrà essere scelta tra circa cento resort convenzionati distribuiti in Italia e all’estero.
La gestione dei voucher tra vendita fisica e procedura web
I dettagli relativi alla consegna del premio cambiano a seconda dell’opzione di acquisto selezionata dal tifoso. Chi sceglierà la modalità fisica riceverà il buono vacanza in formato cartaceo direttamente al momento della sottoscrizione allo sportello. Per gli utenti che preferiranno completare l’operazione attraverso i canali digitali, il coupon in formato elettronico verrà recapitato all’indirizzo di posta elettronica fornito in fase di registrazione nel corso del mese di ottobre 2026.
Finestra temporale, orari e botteghini a Masnago
La campagna abbonamenti rimarrà aperta da sabato 5 settembre fino a sabato 12 settembre 2026. Per tutti coloro che intendono recarsi di persona negli uffici dello Stadio Franco Ossola, la società ha previsto due giornate dedicate alla vendita diretta: sabato 5 settembre 2026: aperture degli sportelli dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e sabato 12 settembre 2026, prima della gara contro la Pro Sesto, aperture degli sportelli dalle ore 12:00 alle ore 14:00
Il Varese apre la campagna abbonamenti: “La duménega cunti l’è püssée bèla”
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