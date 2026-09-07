Il varesino Paolo Vanoli torna alla guida della Fiorentina dopo l’esonero di Grosso
La società viola decide il cambio di guida tecnica dopo le tre sconfitte consecutive raccolte nelle prime giornate di Serie A e punta sul ritorno dell'allenatore nato a Varese
Il varesino Paolo Vanoli si appresta a tornare sulla panchina della Fiorentina. La società viola ha deciso di sollevare dall’incarico di allenatore Fabio Grosso dopo un avvio di campionato negativo, caratterizzato da tre sconfitte consecutive nelle prime tre giornate di Serie A, e ha scelto di affidare nuovamente la guida tecnica della prima squadra al mister originario di Varese, che aveva concluso la passata stagione alla guida della Viola.
L’ultima sconfitta interna per 1-2 contro il Torino ha spinto la dirigenza viola a intervenire tempestivamente per dare una scossa al gruppo. La scelta dei vertici societari è caduta su Vanoli, tecnico nato a Varese nel 1972.
A Vanoli spetterà il compito di riordinare le idee e trasmettere la giusta grinta a una squadra apparsa in difficoltà sia sotto il profilo dei risultati sia sul piano dell’organizzazione di gioco. I vertici del club e il tecnico varesino stanno ultimando i dettagli dell’accordo per consentirgli di dirigere al più presto i primi allenamenti e preparare la ripresa del campionato.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
ffabiusme78 su Gallarate piange Giovanni Mariani, per decenni alla guida della Biblioteca Civica
lenny54 su Gli audio che hanno travolto Claudio Zali e la morte di “Sabrina”: il caso che scuote il Ticino
Felice su Oltre 20mila cittadini senza medico di base nel Varesotto. E incombe l’ondata dei pensionamenti
principe.rosso su Il calo demografico svuota le scuole: in quattro anni 103 classi e quasi 5mila studenti in meno
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.