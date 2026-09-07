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Il varesino Paolo Vanoli torna alla guida della Fiorentina dopo l’esonero di Grosso

La società viola decide il cambio di guida tecnica dopo le tre sconfitte consecutive raccolte nelle prime giornate di Serie A e punta sul ritorno dell'allenatore nato a Varese

paolo vanoli fiorentina

Il varesino Paolo Vanoli si appresta a tornare sulla panchina della Fiorentina. La società viola ha deciso di sollevare dall’incarico di allenatore Fabio Grosso dopo un avvio di campionato negativo, caratterizzato da tre sconfitte consecutive nelle prime tre giornate di Serie A, e ha scelto di affidare nuovamente la guida tecnica della prima squadra al mister originario di Varese, che aveva concluso la passata stagione alla guida della Viola.

L’ultima sconfitta interna per 1-2 contro il Torino ha spinto la dirigenza viola a intervenire tempestivamente per dare una scossa al gruppo. La scelta dei vertici societari è caduta su Vanoli, tecnico nato a Varese nel 1972.

A Vanoli spetterà il compito di riordinare le idee e trasmettere la giusta grinta a una squadra apparsa in difficoltà sia sotto il profilo dei risultati sia sul piano dell’organizzazione di gioco. I vertici del club e il tecnico varesino stanno ultimando i dettagli dell’accordo per consentirgli di dirigere al più presto i primi allenamenti e preparare la ripresa del campionato.

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Pubblicato il 07 Settembre 2026
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