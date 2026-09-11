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Il venerdì di Radio Materia: la banda di Saronno e i ragazzi di Sagra Familia

Alle 16,30 ospiteremo la Banda musicale di Saronno mentre alle 18 i ragazzi della pagina social che vi ha raccontato le sagre estive del Varesotto

Generico 07 Sep 2026

Il venerdì di Radio Materia vi porterà a Saronno per conoscere la storica banda cittadina e in giro per la provincia con i ragazzi di Sagra Familia che ci racconteranno il loro viaggio tra le sagre dell’estate.

16,30 Soci All Time

Per la terza volta vi racconteremo la storia di una banda musicale, uno dei pilastri delle nostre comunità locali. Questa volta ospiteremo quella di Saronno.

18,00 Varese Summer Night&Day

Oggi avremo con noi i ragazzi di Sagra Familia che hanno avuto l’ardore di girare per molte delle sagre estive della provincia di Varese. Con loro stileremo una classifica di quelle più gustose, più divertenti, più organizzate e più simpatiche tra quelle che hanno recensito sui loro canali social.

Ascoltaci qui oppure su www.radiomateria.it

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Pubblicato il 11 Settembre 2026
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