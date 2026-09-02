Il weekend a Viggiù tra cultura e tradizione: la guida agli appuntamenti

Un fine settimana ricco di appuntamenti tra natura, storia, musica e tradizioni attende il pubblico a Viggiù.

Sabato 5 settembre le iniziative prendono il via alle 14:00 da Villa Borromeo con Il Cammino di Turandot, una camminata guidata di quasi otto chilometri che si snoda in otto tappe tra i paesaggi legati alla genesi del capolavoro lirico firmato da Renato Simoni. L’itinerario presenta un dislivello positivo di 355 metri per una durata complessiva di circa due ore e mezza. La partecipazione richiede la prenotazione inviando una mail all’indirizzo gruppodicamminoviggiu@gmail.com oppure contattando il numero telefonico 335 597 2760.

Nel pomeriggio di sabato l’attenzione si sposta sulla musica classica e sulla storia locale. Alle 16:30 la splendida cornice di Villa Rezzara in località Rendemuro ospita l’evento intitolato Giulio Ricordi: Cronaca del tempo libero borghese. Lo spettacolo ad ingresso libero vede protagonista l’Ensemble Grande Orfeo, con i testi e la voce recitante di Mario Chiodetti, la presenza dell’attrice Maura Tombolato e il pianoforte a quattro mani con Chiara Nicora e Angelica Buompastore. Le esecuzioni musicali attingono al repertorio firmato da Burgmein, pseudonimo dello stesso Giulio Ricordi. In caso di maltempo la rappresentazione si trasferisce negli spazi del Museo Butti.

La giornata di domenica 6 settembre si apre con le celebrazioni per il novantacinquesimo anniversario di fondazione del Gruppo Alpini Viggiù-Clivio. Il ritrovo è fissato alle 10:30 in Piazza della Chiesa Parrocchiale, dove alle 11:00 don Marco De Bernardi celebra la Santa Messa. Alle 12:00 parte il corteo lungo via Roma diretto al Monumento ai Caduti per l’alzabandiera, la resa degli onori e gli interventi delle autorità. La cerimonia si chiude alle 12:45 con un rinfresco allestito sotto il portico interno del Municipio.

Il programma del weekend si conclude domenica pomeriggio all’insegna delle note nell’ambito della rassegna Concerti Domenicali Pomeridiani – Che fresco c’è a Viggiù. Dalle 16:00 prende il via la sfilata che anticipa l’esibizione musicale prevista per le 16:30 nel parco di Villa Borromeo, ad ingresso libero. Sul palco si alternano i musicisti del Corpo Bandistico La Beneficenza di Sassuolo e i componenti della Filarmonica Giacomo Puccini 1822 di Viggiù. In caso di pioggia l’iniziativa si terrà all’interno della Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano.