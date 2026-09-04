In bici e a piedi in Valle Olona: la Provincia di Varese festeggia il Centenario sulle ciclabili

Una giornata speciale a piedi e sulle due ruote per riscoprire il territorio, valorizzare la mobilità sostenibile e festeggiare i cento anni dell’ente di Villa Recalcati. Sabato 19 settembre la Provincia di Varese promuove una grande pedalata e una camminata lungo la pista ciclopedonale della Valle Olona. L’iniziativa, aperta a tutti i cittadini, prevede due distinti itinerari che prenderanno il via da Castellanza e da Malnate per convergere al parco del Castello di Monteruzzo a Castiglione Olona, dove la giornata si chiuderà con una merenda e uno spettacolo.

Un secolo di storia e uno sguardo al futuro della mobilità

L’evento rientra nel fitto calendario promosso per celebrare il Centenario dell’istituzione provinciale. Non si tratta soltanto di una ricorrenza storica, ma di un’occasione per illustrare i passi avanti compiuti e le sfide future legate allo sviluppo del territorio. Al centro delle politiche dell’ente c’è infatti la strategia “Bike&Walk”, affiancata dal nuovo Piano Strategico per la Mobilità Ciclistica Provinciale.

Questo strumento individua una rete capillare di oltre 450 chilometri di percorsi (di cui circa 200 già percorribili), pensata per unire sicurezza, continuità e interconnessione con il trasporto pubblico. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere la mobilità ciclabile e pedonale un’alternativa quotidiana concreta nei trasporti locali, capace contemporaneamente di dare respiro all’ambiente, al turismo e alle attività economiche del Varesotto.

«Dietro una rete ciclopedonale – l’intervento di Fabio Passera, consigliere provinciale delegato alle Infrastrutture – ci sono chilometri di percorsi e collegamenti tra Comuni, persone e territori. La Valle Olona è un esempio concreto di come le infrastrutture per la mobilità lenta possano diventare un patrimonio vissuto quotidianamente dalle persone e, allo stesso tempo, una risorsa per conoscere e valorizzare il territorio».

I dettagli dei percorsi: ritrovi, orari e tappe intermediari

Il programma del pomeriggio di sabato 19 settembre prevede due modalità differenti di partecipazione per consentire a tutti di vivere l’esperienza lungo la dorsale della valle.

Per gli amanti delle due ruote, il ritrovo è programmato per le ore 14:00 a Castellanza, precisamente in via per Olgiate nei parcheggi di fronte al cimitero. La partenza del gruppo condurrà i ciclisti verso una tappa intermedia fissata per le ore 15:00 presso l’approdo Calimali a Fagnano Olona. Da qui la pedalata proseguirà verso la meta finale di Castiglione Olona, con arrivo stimato per le 16:00.

Chi sceglierà di muoversi a piedi si darà invece appuntamento alle ore 14:00 presso la suggestiva cornice dei Mulini di Gurone, nel territorio di Malnate. Da questo punto partirà la camminata che condurrà la comitiva direttamente al Castello di Monteruzzo per le ore 16:00, orario in cui i due gruppi si ritroveranno per festeggiare insieme.

La rete delle istituzioni e delle associazioni sul territorio

L’iniziativa rappresenta il frutto di un lavoro corale coordinato da Villa Recalcati insieme a Comunità Montane, Parchi, Comuni e alla Camera di Commercio di Varese. La giornata di sabato è stata co-organizzata dalla Provincia di Varese con le amministrazioni comunali di Malnate, Castiglione Olona, Castellanza e Lozza, avvalendosi del supporto operativo e organizzativo di FIAB Varese Ciclocittà, Legambiente e dell’associazione Calimali.

«La mobilità lenta – la precisazione di Marco Magrini, Presidente della Provincia di Varese – è una scelta precisa di questa Amministrazione e non un tema che riguarda soltanto il tempo libero. Viamo costruire una rete che renda sempre più facile e sicuro scegliere la bicicletta o spostarsi a piedi, collegando i nostri Comuni e mettendo in relazione mobilità, ambiente e qualità della vita. Inserire questa giornata nel programma del Centenario significa proprio questo: celebrare la storia della Provincia guardando al territorio che vogliamo consegnare alle prossime generazioni».

Informazioni pratiche e iscrizioni

La partecipazione all’evento è completamente gratuita. Per motivi organizzativi la prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata entro la giornata di venerdì 18 settembre. CLICCA QUI PER ISCRIVERTI