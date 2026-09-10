In bici o a piedi lungo la Valle Olona: sabato 19 settembre l’evento gratuito aperto a tutti

Una giornata per percorrere la Valle Olona in bicicletta o a piedi, seguendo la sua dorsale ciclopedonale fino a Castiglione Olona. Sabato 19 settembre la Provincia di Varese invita cittadini, famiglie e appassionati a partecipare all’iniziativa organizzata nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario della Provincia.

Due i percorsi proposti, con partenze da Castellanza e Malnate e un’unica destinazione: il Castello di Monteruzzo a Castiglione Olona, dove i partecipanti si ritroveranno nel pomeriggio.

Per chi sceglierà la bicicletta, il ritrovo è fissato alle 14 a Piazza Mercato a Castellanza. Da qui il gruppo si muoverà lungo la Valle Olona, con una tappa intermedia alle 15 all’approdo Calimali di Fagnano Olona, prima di raggiungere Castiglione Olona alle 16.

Chi preferisce camminare partirà invece alle 14 dai Mulini di Gurone a Malnate, con arrivo sempre alle 16 al Castello di Monteruzzo.

L’iniziativa vuole essere un’occasione per vivere in prima persona la dorsale ciclopedonale della Valle Olona, mettendo insieme territori diversi in un unico appuntamento e offrendo la possibilità di scegliere il modo più adatto per partecipare: in sella oppure a piedi.

IL PROGRAMMA

IN BICI

Ore 14.00 – Ritrovo e partenza da Piazza Mercato a Castellanza

Ore 15.00 – Tappa intermedia all’approdo Calimali a Fagnano Olona

Ore 16.00 – Arrivo al Castello di Monteruzzo a Castiglione Olona

A PIEDI

Ore 14.00 – Ritrovo e partenza ai Mulini di Gurone a Malnate

Ore 16.00 – Arrivo al Castello di Monteruzzo a Castiglione Olona

Una volta raggiunto il Castello di Monteruzzo, la giornata continuerà con merenda e spettacolo per tutti i partecipanti.

La partecipazione è gratuita. Per chi vuole esserci, l’invito è quindi a iscriversi e scegliere il proprio punto di partenza: Castellanza in bicicletta o Malnate a piedi, con Castiglione Olona come traguardo comune.