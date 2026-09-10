In bici o a piedi lungo la Valle Olona: sabato 19 settembre l’evento gratuito aperto a tutti
Sabato 19 settembre due percorsi, uno in bicicletta e uno a piedi, attraverseranno la Valle Olona fino all’arrivo comune al Castello di Monteruzzo. Partecipazione gratuita, con iscrizioni aperte fino al 18 settembre
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