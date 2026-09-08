Varese News

Life

In Duomo si apre l’anno pastorale. Delpini: “Serve l’audacia di uscire dal tempio”

In Cattedrale il solenne Pontificale d'inizio anno. L'Arcivescovo originario di Jerago con Orago chiama i fedeli al cambiamento e all'ascolto

Duomo Milano

Un’omelia costruita attorno al tema dell’«inizio», sviluppata attraverso un dialogo a più voci con personaggi figura — un profeta, un sapiente, un vescovo — per scuotere i fedeli e invitare alla conversione. Questa mattina in Duomo a Milano, in occasione della Natività di Maria, si è aperto ufficialmente l’anno pastorale 2026-2027 della Diocesi ambrosiana con il solenne Pontificale presieduto dall’Arcivescovo monsignor Mario Delpini – originario di Jerago con Orago – e concelebrato da altri nove vescovi.

Nel corso della celebrazione, Delpini ha voluto tracciare una rotta per le realtà del territorio, richiamando alla necessità di una presenza pubblica viva e distante dai formalismi. Dando voce alla figura del profeta, l’Arcivescovo si è soffermato sulla spinta al cambiamento: «L’inizio è contestazione, l’inizio è denuncia, l’inizio è la voce antipatica che contesta e pretende la conversione. Non se ne può più di questo mondo di guerre, di quest’oppressione dei poveri, di questa sfacciata ricchezza e insensato sperpero». Da qui il richiamo a superare le chiusure: «È l’audacia di contestare l’individualismo per convocare alla fraternità. È l’audacia di annunciare il vangelo fuori dal tempio, nell’occasione quotidiana, perché il mondo non muoia di tristezza e di noia».

Nel passaggio dedicato al sapiente, la riflessione si è spostata sul valore dell’ascolto: «L’inizio è l’ascolto. Chi può dire una parola, se non sa di che cosa parla? Nella società delle chiacchiere, delle etichette, delle storie ridotte a titoli e a clamore quale pensiero può nascere? Quale libertà?». Infine, rivolgendosi alla dimensione organizzativa delle parrocchie — che interessa da vicino anche le tantissime realtà del Varesotto —, l’invito a evitare la burocratizzazione: «L’inizio è il calendario che non sia solo organizzazione, ma sollecitudine per raggiungere tutti».

Cinque nuovi seminaristi ammessi, a Venegono Superiore

Durante la Messa si è svolto anche il Rito di ammissione di cinque seminaristi verso il diaconato e l’ordinazione sacerdotale e di un laico per il diaconato permanente. I giovani provengono dal percorso di studi teologici del Seminario Arcivescovile di Venegono Superiore, la struttura sul colle varesino dove si formano i futuri sacerdoti della Diocesi.

La celebrazione dà il via al percorso operativo dettagliato nella Proposta pastorale presentata a inizio estate, dal titolo «Che allegria c’è? Di che godono tutti costoro?». Il documento pone al centro la sinodalità e la revisione delle dinamiche parrocchiali: l’obiettivo indicato dalla Diocesi è valorizzare il contributo dei laici — anche con la preparazione di appositi “facilitatori” — e sgravare i sacerdoti dai compiti burocratici o gestionali, restituendo priorità all’accompagnamento spirituale e alle relazioni umane.

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Settembre 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.