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In Lombardia assunti 7mila docenti, 119 nuovi dirigenti scolastici e 2.585 figure ATA per il nuovo anno scolastico

La direttrice dell'Ufficio regionale assicura: "Abbiamo messo in campo un lavoro intenso e coordinato, per assicurare alle scuole la massima possibile copertura dei posti e consentire un avvio ordinato delle lezioni"

docenti lavagna cellulare

Si sono concluse ieri le principali operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico 2026/2027 in Lombardia. Un lavoro complesso che ha coinvolto la Direzione generale e gli Uffici scolastici territoriali dell’USR Lombardia, impegnati nel reclutamento, nelle conferme sui posti di sostegno, nell’assegnazione delle supplenze, nelle procedure per i docenti di Religione Cattolica e nell’assunzione di dirigenti scolastici e personale ATA.

«L’avvio di ogni anno scolastico rappresenta un momento di particolare complessità amministrativa e organizzativa – dichiara la direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Luciana Volta – Anche quest’anno abbiamo messo in campo un lavoro intenso e coordinato, per assicurare alle scuole la massima possibile copertura dei posti e consentire un avvio ordinato delle lezioni. Desidero ringraziare il personale dell’Amministrazione per l’impegno profuso e per la capacità di affrontare, con tempestività e professionalità, una mole significativa di procedure».

«L’obiettivo – prosegue Volta – è garantire alle studentesse e agli studenti, alle famiglie e alle comunità scolastiche le migliori condizioni possibili per l’inizio del nuovo anno. Continueremo a monitorare la situazione anche nelle prossime settimane, intervenendo laddove necessario».

I numeri delle operazioni

Complessivamente, ad oggi le operazioni hanno riguardato: 7.042 assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, di cui 2.153 su posti di sostegno; 308 assunzioni a tempo indeterminato di Insegnanti di Religione Cattolica, 5.556 docenti confermati su posti di sostegno e 12.171 assunzioni a tempo determinato su sostegno, 78 incarichi a tempo determinato di funzionari di Elevata Qualificazione (ex DSGA) e 2.585 assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA, 119 dirigenti scolastici assunti a tempo indeterminato, in servizio dal 2026/27, e 75 incarichi di reggenza.

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia continuerà ad assicurare il coordinamento delle attività e il monitoraggio delle situazioni territoriali, in raccordo con le istituzioni scolastiche e gli altri soggetti coinvolti.

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Pubblicato il 01 Settembre 2026
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